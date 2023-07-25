Теперь вы можете общаться с ИИ, не посещая сайт OpenAI.

Компания OpenAI оказалась верна своему слову. Как и было обещано, компания выпустила приложение ChatGPT для Android.

Фото - ru.fanoftech.com

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Как и в версии для iOS, вы можете общаться с генеративным ИИ, получая советы, ответы и другие (надеемся) полезные ответы. Вы можете делать голосовые запросы с помощью собственной системы распознавания речи OpenAI, синхронизировать историю разговоров на разных устройствах и экспортировать данные - правда, для этого придется отказаться от плагинов.





Подписчики ChatGPT Plus также могут произвольно переключаться между стандартной (GPT-3.5) и GPT-4 языковыми моделями. Для работы с приложением, независимо от уровня, требуется ОС Android не ниже 6.0.





Приложение может сделать ChatGPT более доступным, особенно в странах, где доминирует Android или менее распространены персональные компьютеры. С мая программа доступна для пользователей iPhone, после чего была добавлена поддержка iPad.





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