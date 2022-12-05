The Callisto Protocol – свежий хоррор, который вышел 2 декабря, сколько времени нужно провести в объятьях ужаса чтобы пройти игру

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The Callisto Protocol - это игра в жанре хоррор на выживание, которая позиционируется как духовный наследник Dead Space. Игроки совершают побег из тюрьмы на луне Юпитера – Каллисто, пытаясь спастись от таинственной болезни, заражающей заключенных, которая превращает их в чудовищ. Время прохождения Dead Space составляет примерно 12 часов. Сколько времени потребуется для прохождения The Callisto Protocol?

В игре линейная структура, основанная на главах, у игроков нет большого количества побочных заданий или альтернативных маршрутов для исследования. В игре также не так много коллекционных предметов, которые можно найти, поэтому за один проход можно собрать все что нужно. Достижения и трофеи также легко получить за один проход на самой высокой сложности - игра не сильно меняется между разными уровнями сложности, поэтому игроки могут найти все коллекционные предметы за один проход.

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Прохождение The Callisto Protocol займет от 7,5 до 10 часов при прохождении основного сюжета на нормальной сложности. Охотники за достижениями и трофеями смогут пройти игру за 10 – 15 часов. Это немного короче, чем у идейного вдохновителя Dead Space, однако ее длина соответствует последним играм в жанре хоррор на выживание, таким как Resident Evil Village и Resident Evil 7 и определенно длиннее, чем Resident Evil 3 Remake.