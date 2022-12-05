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The Callisto Protocol - это игра в жанре хоррор на выживание, которая позиционируется как духовный наследник Dead Space. Игроки совершают побег из тюрьмы на луне Юпитера – Каллисто, пытаясь спастись от таинственной болезни, заражающей заключенных, которая превращает их в чудовищ. Время прохождения Dead Space составляет примерно 12 часов. Сколько времени потребуется для прохождения The Callisto Protocol?
В игре линейная структура, основанная на главах, у игроков нет большого количества побочных заданий или альтернативных маршрутов для исследования. В игре также не так много коллекционных предметов, которые можно найти, поэтому за один проход можно собрать все что нужно. Достижения и трофеи также легко получить за один проход на самой высокой сложности - игра не сильно меняется между разными уровнями сложности, поэтому игроки могут найти все коллекционные предметы за один проход.
Прохождение The Callisto Protocol займет от 7,5 до 10 часов при прохождении основного сюжета на нормальной сложности. Охотники за достижениями и трофеями смогут пройти игру за 10 – 15 часов. Это немного короче, чем у идейного вдохновителя Dead Space, однако ее длина соответствует последним играм в жанре хоррор на выживание, таким как Resident Evil Village и Resident Evil 7 и определенно длиннее, чем Resident Evil 3 Remake.