Знакомые всем с детства герои в новом трейлере анимационного фильма The Super Mario Bros. Movie
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Первый тизер-трейлер The Super Mario Bros. Movie вышел в октябре и представил героев мультфильма: Марио, Луиджи и Боузера, который сражается с армией пингвинов. Во втором трейлере более подробно показано приключение Марио в Грибном королевстве, в кадре появились Донки Конг и принцесса Пич, много сцен которые повторяют геймплей классических платформеров Nintendo. Премьера мультфильма запланирована на 7 апреля 2023 года.
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