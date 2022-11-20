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Оригинальный Crysis вышел в 2007 году и стал культовой игрой, получив звание самой производительной игры и эталонным бенчмарком для ПК на несколько лет вперед. Вытянуть игру на максималках не могли лучшие видеокарты, в рекомендуемых системных требованиях значилась NVIDIA GeForce 8800 GTS – топ того времени, поэтому насладиться плавной игрой на максимальных настройках геймеры не могли себе позволить еще несколько лет. Возможность запускать Крузис на максималках стала мемом и желанной ачивкой каждого энтузиаста ПК.
С точки зрения геймплея, игра представляла собой песочницу с различными способами прохождения, благодаря разнообразным функциям специального нанокостюма. Игрок мог выбирать стиль прохождения между прямым столкновением с противником, с пулеметом на перевес, активировав максимальную защиту костюма или играть скрытно, подбираясь к врагу не заметно в режиме невидимости. Комбинируя различные функции игрок выбирал наиболее предпочтительный способ прохождения.
В первой части Crysis события происходят в 2020 году, когда мир вселенной игры столкнулся с угрозой инопланетного вторжения и главный герой в составе специального отряда, экипированного в нанокостюмы, противостоит захватчикам. Первая часть больше запомнилась как технодемо и разнобразные игровые механики выглядели хорошо лишь на бумаге, под конец прохождения игра превращалась в классический коридорный шутер и от песочницы не оставалось и следа.
Во второй части действия игры переносятся из тропических джунглей в каменные джунгли Нью-Йорка. Город охвачен военным положением из-за вторжения тех же пришельцев. Игра стала более линейна и более целостна одновременно, это был крепко сбитый блокбастер под эпическую музыку Ханс Циммера.
В третьей часть Крайтек сумел сравнять идеи с их исполнением, сбалансировав первые две игры. Действия игры происходят в разрушенном, постапокалиптичном Нью-Йорке, покрытым густой зеленью. В распоряжении игрока появились новые механики: инфракрасное зрение и ультимативный лук, освоив которые, главный герой превращался в хищника из одноименного фильма, выслеживающим свою очередную жертву. Третья часть получилась наиболее целостной игрой, как с точки зрения геймплея, так и с точки зрения повествования, в ней раскрываются все лучшие идеи заложенные в серию и стала эффектным финалом трилогии.
Появление Crysis в стиме настоящий подарок для коллекционера видеоигр, у ремастера были проблемы на старте, но спустя год все критичные недостатки исправлены. Если вы ни разу не играли в Crysis, то рекомендую начинать с первой части и проследить как разработчик улучшает и развивает игровые механики блокбастера на протяжении всей серии.