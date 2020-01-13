Компьютер за 45 тысяч рублей: новый претендент на звание народной сборки
Итак, вот и наступил 2020 год. Когда все салаты были съедены, самое время обновить или собрать новый компьютер, который без труда потянет современные игры и позволит заниматься творчеством или работой.
Без долгих вступлений предлагаю сразу перейти к комплектующим:
- cpu - AMD Ryzen 2600
- gpu - Nvidia GeForce 1660 super Palit GT
- psu - Chieftec A-90 GDP-750C
- mb - ASRock B450M Pro4
- ram - Crucial Ballistix Sport LT DDR4 2x8Gb 2600 Mz
- hd - Seagate BarraCuda Compute ST1000DM010 1 tb 64/7200
- cc - Aerocool PGS QS-240
- cooler - PCCooler GI-X5B
Возможно, кто-то не согласится с моим выбором кулера или корпуса и будут правы. Ведь выбор этих компонентов для каждого индивидуален.
Теперь предлагаю пройтись по каждому из комплектующих отдельно.
рекламаВ плане процессоров, выбор пал на Ryzen 5 второго поколения. Почему не 3600? Ответ довольно простой. В стоке разница между ними очевидна, но при небольших навыках в разгоне эту разницу можно свести к нулю, ведь 5 3600 почти не гонится.
С видеокартой всё тоже довольно просто. 1660 super в своей ценовой категории является фаворитом, а при ограниченном бюджете в 45 тысяч, выбор в сторону недорогих вариантов этой видеокарты. Здесь на помощь приходит всем известный вендер - Palit.
Блок питания был выбран с прицелом на будущее. Вариант от chieftec с хорошей компонентой базой и большим запасом по мощности станет отличным выбором в случае если в Ваших планах будет приобретение более мощной видеокарты или процессора. Если эта сборка должна быть из разряда "поставил и забыл" и апгрейда не предвидится - рекомендую взять бп этой же модели, но на 650 ватт.
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Переходим к самой спорной части этой сборки - материнской плате. На ней было решено сэкономить в пользу более мощной видеокарты. Этот сокет и чипсет будут поддерживать процессоры Ryzen 4000 серии, так что в случае апгрейда можно не переживать об этом.
Оперативная память - всем знакомая Crucial ballistix sport. По многочисленным отзывам, а также по своему опыту, могу сказать, что это довольно хороший вариант. Она неплохо подойдёт для разгона.
Файловая подсистема представлена всего одним накопителем - жёстким диском от компании Seagate на 1 тб, 7200 оборотов в минуту. Так как эта сборка под апгрейд, я не стал брать ssd. Если же все-таки Вы решили, что апгрейда в ближайшее время не будет, то можете потратить деньги, сэкономленные на блоке питания, на твердотельный накопитель.
Теперь пришла очередь обсудить корпус. Это довольно спорная тема, ведь у каждого свой вкус и своё представление на этот счёт. Я же могу порекомендовать данный корпус основываясь на его следующих плюсах: пылевые фильтры, боковое стекло из акрила и возможность красивого кабель менеджмента.
Кулер, также как и корпус, следует выбирать по своим предпочтениям и ценам в магазинах Вашего региона. Данный вариант отлично подойдёт для разгона. Если разгон - не ваша стихия, то можно спокойно оставить боксовый кулер.
В конце хотелось бы сказать, что эта сборка не идеальна, но является попыткой выжать максимум профита из установленного бюджета в 45 тысяч рублей. Готов с удовольствием выслушать Вашу критику касательно этой сборки.
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