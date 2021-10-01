Собака-робот высотой всего 16,5 см

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Это не эпизод из «Черного зеркала» или робот из романа Нила Стивенсона, это собака-робот из проекта на Kickstarter и он работает на Raspberry Pi 4.





Mini Pupper высотой всего 16,5 см и он разработан на основе робота Stanford Pupper с открытым исходным кодом. В отличие от этого довольно неудобного и дорогого робота, Mini Pupper поставляется в полностью пластиковом корпусе и по гораздо более разумной цене.

«Mini Pupper - это робот в форме собаки, предназначенный для стимулирования и расширения возможностей вашего творчества», - говорится на странице проекта Kickstarter. Mini Pupper - это открытая платформа, работающая под управлением Ubuntu или ROS (операционная система роботов). Raspberry Pi 4B выполняет функцию мозга в этом роботе-собаке и отвечает за движения и координацию в пространстве.

Помимо Pi, ключом к удивительно проворному движению робота является набор настраиваемых сервоприводов, управляющих его конечностями. Заявленные 12 степеней свободы означают, что он может вести себя как настоящая собака. "Мы хотели, чтобы он имел индивидуальность, был доступным и привлекал людей", - говорят разработчики. Он использует камеру и LIDAR для отображения окружающей среды, а также включает технологию SLAM и OpenCV AI, чтобы ориентироваться.

Разработанный в основном как образовательный инструмент (хотя кто бы не хотел, чтобы он просто бегал у вас дома?), Сейчас в разработке целый онлайн-курс, посвященный пониманию и изучению того, как работает Mini Pupper. За дополнительной информацией следите за создателем MangDang в Twitter .

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На момент написания статьи кампания в Kickstarter увеличилась примерно в 14 раз по сравнению с первоначальной целью, и до ее выполнения еще осталось 29 дней. За залог в размере около 350 долларов вы получите набор для супер ранних исследований, который включает робота, корпус, аккумулятор и зарядное устройство. Помните, что краудфандинг проекта не является гарантией получения готового продукта. Поддержка краудфандингового проекта сродни инвестициям: вы верите в проект и хотите, чтобы он увенчался успехом. Вы не покупаете товар в розницу.