В списке минимальных требований - GeForce GTX 970 или Radeon RX 470

Xbox Game Studios раскрыла минимальные, рекомендуемые и идеальные характеристики для Forza Horizon 5.

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Согласно диаграмме, подготовленной разработчиком, для игры потребуется GeForce GTX 970 как минимум с 3,5 ГБ видеопамяти. В качестве альтернативы можно использовать видеокарту от AMD Radeon RX 470. Для работы игры необходимы как минимум процессоры Ryzen 3 1200 или Core i5-4460.

Рекомендуемые спецификации требуют видеокарты с объемом видеопамяти не менее 8 ГБ, например Radeon RX 590 или GeForce GTX 1070. Идеальными видеокартами для этой игры будут те, которые поддерживают метод трассировки лучей, а именно GeForce RTX 3080 или Radeon RX 6800 XT .

Игра будет поддерживать разблокируемую частоту кадров, возможность изменения поля обзора и поддержку сверхширокого монитора. Интересно, что Forza Horizon 5 будет поддерживать тактильную обратную связь на контроллере Xbox во всех версиях игры, включая Steam, и эта функция будет доступна на этой платформе впервые.

Игра официально выйдет 5 ноября на Xbox и ПК. В тот же день игра будет доступна через абонемент Xbox Game Pass.