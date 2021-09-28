Рейды ненависти преследуют платформу в течение последних нескольких месяцев.

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Похоже, Twitch собирается представить новые возможности чата для стримеров в попытке подавить недавний рост числа рейдов от хейтеров.

Судя по скриншотам от Зака Басси, журналиста, специализирующегося на стримерах, разработчики скоро смогут переключать, какой уровень проверки пользователям нужен для общения в своих потоках. В настоящее время существует один вариант подтверждения по электронной почте, но новые настройки позволят стримерам запрашивать подтверждение по электронной почте или с мобильного устройства.

Эти параметры также можно настроить, имея возможность либо выполнять общую проверку для каждого разговора, либо настраивать требования к проверке в зависимости от возраста учетной записи, того, как долго они следят за стримером, или если они впервые общаются в чьей-либо трансляции. Исключения также могут быть сделаны для подписчиков, VIP-ов и модераторов.

Потенциальные изменения происходят вслед за недавним всплеском рейдов хейта, организованных атак, в основном направленных на стримеров нетрадиционной ориентации. Боты наводняют чаты стримеров флудом на расовые, сексистские или другие оскорбления и непристойности. Хотя фильтры чата могут немного блокировать спам, этим ботам удается по-прежнему невероятно легко обойти этот инструмент.

Рейды хейта и изначально медленная реакция платформы вызвали протест #ADayOffTwitch, в результате которого 1 сентября многие стримеры воздержались от трансляции. Благодаря совместным усилиям более мелких стримеров и таких известных людей, как HasanAbi и Kaceytron, аудитория Twitch значительно снизилась в тот день. Позже платформа подала иск против двух исполнителей рейдов, которые предположительно были европейскими пользователями, известными как CruzzControl и CreatineOverdose.

Проверка по мобильному номеру была основным предложением среди стримеров во время пика этих рейдов, и для многих стало приятным сюрпризом, что платформа предпринимает шаги для ее реализации. Такие стримеры, как Лимми, назвали потенциальные изменения «очень-очень хорошими», а Кох Карнаж назвал их «надежными вариантами для большего контроля над нашими чатами».

Однако это не значит, что новые решения будут идеальными. Проверка телефона может провести сложную грань между безопасностью для стримеров и конфиденциальностью для пользователей, и эта деталь, которую некоторые не любят раскрывать в интернете. Другие стримеры, такие как Мишель Бойд, считают, что Twitch по-прежнему прилагает мало усилий для устранения этой проблемы.

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Тем не менее, Twitch принимает необходимые меры для устранения этих рейдов. Хотя это и не идеальное решение, оно показывает, что Twitch, по крайней мере, пытается все исправить.