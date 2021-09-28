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Выпущенное в конце 2017 года семейство твердотельных накопителей Crucial MX500 (которое входит в список лучших твердотельных накопителей на сегодняшний день) быстро стало популярным среди недорогих накопителей благодаря своей неизменно высокой производительности, по крайней мере, по стандартам SATA. В настоящее время требовательные к производительности пользователи предпочитают диски NVMe, но есть также варианты в которых можно использовать твердотельные накопители SATA большой емкости. Для решения таких задач Crucial незаметно представила модель емкостью 4 ТБ в линейке MX500.
Модель Crucial MX500 4 ТБ имеет 2,5-дюймовый форм-фактор и по-прежнему использует память 3D TLC NAND от Micron, сообщает HardwareLuxx. Как и модель с меньшей емкостью, твердотельный накопитель емкостью 4 ТБ рассчитан на скорость последовательного чтения до 560 МБ/с, скорость последовательной записи до 510 МБ/с, а также до 90000 операций ввода-вывода в секунду при произвольном чтении/записи. Неясно, использует ли накопитель Crucial MX500 на 4 ТБ контроллер Silicon Motion SM2258, но это вполне вероятно, поскольку переключение контроллера в семействе, которому уже четыре года, не имеет большого смысла.
Что касается долговечности, SSD поставляется с пятилетней гарантией и рассчитан на запись 1000 терабайт (TBW), что соответствует примерно 0,13 записи на диск в день (DWPD) или примерно 520 ГБ в день. Хотя 0,13 DWPD довольно низок, следует отметить, что в наши дни твердотельные накопители SATA на самом деле не используются для рабочих нагрузок с интенсивной записью в средах настольных компьютеров. Тем не менее, кому часто требуется перезаписывать большой объем данных, стоит дважды подумать, прежде чем приобретать этот SSD.
Crucial не объявила рекомендуемые цены на свой твердотельный накопитель MX500 4 ТБ, но поскольку диск MX500 2 ТБ на данный момент стоит 189 долларов, можно предположить, сколько будет стоить накопитель на 4 ТБ.