4 ТБ недорогого хранилища NAND.

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Выпущенное в конце 2017 года семейство твердотельных накопителей Crucial MX500 (которое входит в список лучших твердотельных накопителей на сегодняшний день) быстро стало популярным среди недорогих накопителей благодаря своей неизменно высокой производительности, по крайней мере, по стандартам SATA. В настоящее время требовательные к производительности пользователи предпочитают диски NVMe, но есть также варианты в которых можно использовать твердотельные накопители SATA большой емкости. Для решения таких задач Crucial незаметно представила модель емкостью 4 ТБ в линейке MX500.

Модель Crucial MX500 4 ТБ имеет 2,5-дюймовый форм-фактор и по-прежнему использует память 3D TLC NAND от Micron, сообщает HardwareLuxx. Как и модель с меньшей емкостью, твердотельный накопитель емкостью 4 ТБ рассчитан на скорость последовательного чтения до 560 МБ/с, скорость последовательной записи до 510 МБ/с, а также до 90000 операций ввода-вывода в секунду при произвольном чтении/записи. Неясно, использует ли накопитель Crucial MX500 на 4 ТБ контроллер Silicon Motion SM2258, но это вполне вероятно, поскольку переключение контроллера в семействе, которому уже четыре года, не имеет большого смысла.

Что касается долговечности, SSD поставляется с пятилетней гарантией и рассчитан на запись 1000 терабайт (TBW), что соответствует примерно 0,13 записи на диск в день (DWPD) или примерно 520 ГБ в день. Хотя 0,13 DWPD довольно низок, следует отметить, что в наши дни твердотельные накопители SATA на самом деле не используются для рабочих нагрузок с интенсивной записью в средах настольных компьютеров. Тем не менее, кому часто требуется перезаписывать большой объем данных, стоит дважды подумать, прежде чем приобретать этот SSD.

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Crucial не объявила рекомендуемые цены на свой твердотельный накопитель MX500 4 ТБ, но поскольку диск MX500 2 ТБ на данный момент стоит 189 долларов, можно предположить, сколько будет стоить накопитель на 4 ТБ.