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Sapphire RX 6600 Pulse с 8 ГБ GDDR6 и ценой 590 евро поступит в продажу 13 октября
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Португальский розничный продавец предоставил фотографии видеокарты Sapphire Radeon RX 6600 PULSE перед запуском.

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Sapphire скоро выпустит модель с двумя вентиляторами (11310-01-20G) под названием Radeon RX 6600 Pulse. Эта модель на самом деле даже меньше, чем вариант XT PULSE от Sapphire, что делает ее самой маленькой картой RDNA2, которую компания выпустила до сих пор.

У продавца карта указана на сумму 589,90 евро с ожидаемым сроком хранения 28 сентября. Ожидается, что карта поступит в продажу не раньше 13 октября. Это та же дата, которую ранее озвучивали известные инсайдеры на сайте Videocardz.

Карта построена на специальной печатной плате с одним 8-контактным разъемом питания. Розничный продавец не предлагает никаких подробностей о спецификациях, кроме подтверждения 8 ГБ памяти GDDR6. Карта будет оснащена графическим процессором Navi 23 XL с 28 вычислительными блоками (1792 потоковых процессора).

Sapphire Radeon RX 6600 PULSE
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 Ниже приведена таблица для сравнения характеристик 6000 серии AMD.

#sapphire #radeon rx 6600
5
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Олег Власов
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Да и читать тоже не надо уметь,на это-же есть аудиокниги.
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ArcheryTxs
18:38
Фигня ) На CU 439 евриков висела. Типа анонс.
Sapphire RX 6600 Pulse с 8 ГБ GDDR6 и ценой 590 евро поступит в продажу 13 октября
Chimbal
18:38
Я удалил танки и вполне себе доволен, вместо них пошел в одну мморпгшку играть но не на офф сервер а на приватный, ибо офф слишком обнаглели с вымогательством доната. А вообще лучше потратить время н...
Как в игре World of Tanks мне удается обходить балансировщик, который контролирует процент побед
Spectre82
18:35
Весь блок камер направо передвинут?
Журналист Bloomberg считает, что iPhone 14 будет сильно отличаться от iPhone 13 внешне
Зеновий Радеонович
18:35
На 144гц мониторе 60 кадров с dlss. прекрасно, угу. это уровень 5700XT, если что. Ничего там прекрасного нет. Терпимо, не более.
Видеокарта среднего ценового сегмента Radeon RX 6600 будет стоить 590 евро и выйдет 13 октября
1TronpmG5
18:33
Это радикально. Есть варианты помягче? :) Хотя от любых зависимостей лучше избавляться. И танки тут не исключение.
Как в игре World of Tanks мне удается обходить балансировщик, который контролирует процент побед
ev_rus
18:33
Моя 3060 ОС прекрасно во всех вышедших играх на сегодня себя чувствует в 2к на ультрах и лучах. 60 фпс, но с DLSS. В чем нет ничего плохого.
Видеокарта среднего ценового сегмента Radeon RX 6600 будет стоить 590 евро и выйдет 13 октября
Aaa
18:32
не, другого админа подвезли
Схема именования видеокарт Intel Arc Alchemist — флагманом с 16 Гбайт и 512 EU может стать Arc a700
Зеновий Радеонович
18:31
Твоя 3060 тоже не сможет в 2к 144гц на ультрах, дальше что? Речь о том, что карточки оверпрайснуты уже "с завода".
Видеокарта среднего ценового сегмента Radeon RX 6600 будет стоить 590 евро и выйдет 13 октября
Electronics
18:31
Коррозии Металла этим картам, с такими ценами.
Sapphire RX 6600 Pulse с 8 ГБ GDDR6 и ценой 590 евро поступит в продажу 13 октября
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