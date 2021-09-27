Sapphire Radeon RX 6600 без XT за 590 евро

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Португальский розничный продавец предоставил фотографии видеокарты Sapphire Radeon RX 6600 PULSE перед запуском.

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Sapphire скоро выпустит модель с двумя вентиляторами (11310-01-20G) под названием Radeon RX 6600 Pulse. Эта модель на самом деле даже меньше, чем вариант XT PULSE от Sapphire, что делает ее самой маленькой картой RDNA2, которую компания выпустила до сих пор.

У продавца карта указана на сумму 589,90 евро с ожидаемым сроком хранения 28 сентября. Ожидается, что карта поступит в продажу не раньше 13 октября. Это та же дата, которую ранее озвучивали известные инсайдеры на сайте Videocardz.

Карта построена на специальной печатной плате с одним 8-контактным разъемом питания. Розничный продавец не предлагает никаких подробностей о спецификациях, кроме подтверждения 8 ГБ памяти GDDR6. Карта будет оснащена графическим процессором Navi 23 XL с 28 вычислительными блоками (1792 потоковых процессора).