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MSI подтвердила дату запуска процессора Intel Alder Lake
Согласно промо-акции комплекта обновления MSI LGA1700, дата выпуска Intel Core 12-го поколения - 4 ноября.
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27 сентября тайваньская компания MSI сделала анонс комплекта обновления для процессоров Intel LGA1700, а также систем охлаждения Coreliquid.  В своем сообщении не было упомянуто никаких дат, но в форме, которую нужно заполнить при подаче заявки на бесплатный комплект, говорится, что доступна она будет только 4 ноября. После этого появились сообщения инсайдеров, которые утверждают, что Intel Alder Lake-S появится в продаже 4 ноября. Эта дата прилагается к эмбарго на продажу и проверку.

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Усман Пирзада (инсайдер) на своем твитер-канале добавил, что сделать предварительный заказ можно будет сделать раньше на неделю, сразу после конференции Intel Innovation.

 В этом случае эмбарго Intel Alder Lake-S предусматривает следующее:

  • 27 октября: анонс и предзаказы
  • 4 ноября : запуск продукта

Новая дата релиза это немного раньше, чем предполагалось ранее 19 ноября. Либо Intel решила выпустить процессоры Alder Lake раньше, либо первоначально предполагаемая дата была неверной.

Стоит отметить, что эта дата привязана к эмбарго на ЦП, мы не знаем, когда совместимые материнские платы поступят в продажу. Однако весьма вероятно, что они либо уже будут доступны, либо эта же дата относится и к материнским платам Z690.

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4 ноября должны появиться как минимум три модели процессоров новой серии: Core i9-12900K, Core i7-12700K и Core i5-12600K. Серия KF без встроенной графики Xe также должна стать доступной в тот же день.

#intel #msi #alder lake #lga1700 #core i9-12900k #core i5-12600k #core i7-12700k
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