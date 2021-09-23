Добро пожаловать в эпоху молниеносных хранилищ данных

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Kioxia недавно провела презентацию в Китае под названием Flash - Summit Market (CFMS), где компания представила следующее поколение SSD на PCIe 5.0. Прототип, вероятно, будет происходить из одной из линеек продуктов Kioxia для центров обработки данных, однако нет ничего удивительного в том, что потребительские SSD PCIe 5.0 будут предлагать аналогичный уровень производительности.

PCIe 5.0 - это долгожданное обновление стандарта PCIe, поскольку он предлагает вдвое большую пропускную способность по сравнению с текущим интерфейсом PCIe 4.0. В то время как PCIe 4.0 обеспечивает скорость передачи данных до 16 Гбит/с на канал, PCIe 5.0 удваивает это число до 32 Гбит/с. Дополнительная пропускная способность откроет новый мир производительности для устройств на базе PCIe, особенно твердотельных накопителей.

Твердотельный накопитель PCIe 5.0 от Kioxia будет обеспечивать скорость последовательного чтения и записи до 14000 Мбит/с и 7000 МБ/с соответственно. Для сравнения: нынешний накопитель CM6 PCIe 4.0 от производителя обеспечивает скорость чтения и записи до 4200 Мбит/с. Обновление PCIe 5.0 показывает колоссальное увеличение скорости последовательного чтения на 103% и записи на 67%.

Часть диаграммы не видна на фото, но SSD с интерфейсом PCIe 5.0 показывает случайное увеличение производительности от 50% до 79%. Время отклика также значительно улучшилось. Kioxia оценивает сокращение задержки чтения до 77% и уменьшение задержки записи на 50%.

Поскольку накопитель PCIe 5.0 предназначен для центров обработки данных, он будет поставляться как в форм-факторах EDSFF E3, так и в 2,5-дюймовом U.2. Kioxia планирует интегрировать восьмиканальный контроллер для приводов центра обработки данных и 16-канальный контроллер для более требовательных корпоративных моделей. Очевидно, емкость и выносливость не будут проблемой. Компания планирует предложить твердотельные накопители PCIe 5.0 емкостью от 1,6 ТБ до 30 ТБ с рейтингом выносливости от 1 до 3 DWPD (операций записи на диск в день).

Kioxia выпустит твердотельный накопитель PCIe 5.0 в четвертом квартале этого года. Компания ожидает, что производители серверов потратят от пяти до шести месяцев на проверку и сертификацию дисков для своих продуктов. Как и в случае с любой передовой технологией, признание рынком будет прогрессивным.