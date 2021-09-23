Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

G.Skill - один из самых узнаваемых производителей компьютерной памяти на рынке, поэтому неудивительно, что он готовится к следующему поколению RAM. Ожидается, что DDR5 станет новым стандартом оперативной памяти уже к 2023 году.

Поскольку G.Skill особенно популярен среди компьютерных геймеров из-за его креативного дизайна, неудивительно видеть то, как выглядит знакомо RGB-освещение, которое присутствует в популярных продуктах, таких как серия Trident Z, а видео-тизер даже отображает подсветку в виде "Z" .

анонсы и реклама -11000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри -28000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке -20000р на RTX 3080 MSI Gaming RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде Дешевая RTX 3080 Asus Gaming в Регарде RTX 3060 Ti от 80 тр в Регарде 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза На все RX 6600 снижена цена в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде





Во-первых, учитывая букву Z в видео и то, что серия DDR4 Trident Z RGB является одним из самых узнаваемых продуктов на рынке (наряду с другими наборами памяти G.Skill, такими как Trident Z Royal), можно предположить, что общий дизайн останется неизменным или получит минимальное обновление, чтобы обновить внешний вид в том же духе, что и G.Skill Trident Royal Elite.

реклама

Цена также неизвестна, но TeamGroup предполагает, что 16 ГБ станет новым стандартом для модулей памяти, а собственный комплект на 32 ГБ и 4800 МГц будет стоить 400 долларов. Поскольку цена на комплекты DDR4 4000 МГц (32 ГБ) в настоящее время составляет около 299-399 долларов, стоимость комплекта TeamGroup кажется довольно разумной для текущих рыночных цен, но нет никаких оснований утверждать, что G.Skill последует этому примеру.

Стоит ли покупать DDR5 в начале продаж?

Время DDR5 только начинается, несмотря на то, что новое поколение памяти уже имеет ряд преимуществ перед DDR4. DDR5 может регистрировать скорость до 6,4 Гбит/с, превосходя потенциальную скорость DDR4 в 3,2 Гбит/с. Вы также будете расходовать меньше энергии, что является большим преимуществом для тех, кто хочет сэкономить на счетах за электроэнергию.



Дело в том, что эти комплекты по существу непригодны для использования до тех пор, пока не будут выпущены материнские платы, совместимые с DDR5. Возможно в первые несколько месяцев после выпуска совместимых материнских плат и процессоров будет доступно очень мало комплектов DDR5, мы увидим очень высокий спрос и низкую доступность, что в итоге скажется на цене новой оперативной памяти.