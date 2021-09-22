Появились потенциальные спецификации для видеокарт Nvidia GeForce RTX 30-й серии Super
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Прошло чуть больше года с тех пор, как Nvidia выпустила серию видеокарт Ampere, которые быстро стали одними из самых востребованных продуктов на рынке. Из-за продолжающейся нехватки чипов и конкуренции со стороны криптомайнеров было почти невозможно достать желанные графические процессоры, такие как GeForce RTX 3060 и GeForce RTX 3080, но ходят слухи, что новые сочные модели серии RTX 30 уже скоро будут на прилавках.
Надежный инсайдер @kopite7kimi поделился потенциальными спецификациями для линейки GeForce RTX 30-й серии Super.
Это не первая утечка, появившаяся для RTX 3090 Super и в которой также говорилось, что у неё будет 10 752 ядер CUDA и только два дополнительных вычислительных блока, 84 по сравнению с 82 RTX 3090. Учитывая, что была такая же разница между RTX 2080 Super и оригинальной RTX 2080, есть все шансы, что эти данные могут быть подлинными.
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Дополнительные доказательства также можно найти в недавнем списке моноблоков HP Envy AIO all-in-one, в котором упоминается GeForce RTX 3080 Super, хотя скорее всего, это будет вариант Max-Q, а не настольный компьютер.
Вероятнее всего, обновленная серия видеокарт Ampere, будет анонсирована на мероприятии CES 2022.
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Если Nvidia сможет сделать больше для борьбы со спекулянтами и увеличить производство, то эта, по слухам, линейка Ampere Super может быть хорошо принята, особенно если цена будет подходящей. Но даже в этом случае в текущей линейке Nvidia RTX доступно множество опций для людей, которым нужен определенный диапазон энергопотребления, графического вывода и бюджета - просто необходимо наличие продукции, близкой к рекомендованной производителем цене.
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