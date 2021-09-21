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Исследователи из Массачусетского технологического института хотят ускорить процесс мониторинга, диагностики и устранения проблем с многомиллиардными суперкомпьютерами за счет визуализации оборудования в движке Unity 3D Game, аналогичному тому, который используется в некоторых играх. Суперкомпьютеры представляют собой чрезвычайно сложный набор оборудования, поскольку они работают с тысячами взаимосвязанных систем. Однако в системе могут возникать проблемы, и диагностика этих проблем может стоить суперкомпьютерам времени и снижать производительность.

Средний суперкомпьютер имеет множество компонентов в системе. Каждая часть системы называется узлом, и каждый узел содержит определенный набор аппаратных компонентов. Как сильно упрощенное и базовое объяснение, некоторые узлы предназначены для хранения данных, а другие узлы предназначены для вычислений. Эти вычислительные узлы обычно содержат процессоры и основную системную память.

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Инженеры постоянно проверяют оборудование в процессе установки, сталкиваясь с различными проблемами. Например, в системе могут быть проблемы с памятью, процессором и даже сетью, и диагностика основной причины может быть затруднена с такими крупномасштабными системами. Например, будущий суперкомпьютер Frontier должен иметь около 100 стоек, содержащих по 10 узлов в каждой, что приведет к появлению тысяч узлов для диагностики и мониторинга.

Чтобы упростить эту задачу, исследователи из Массачусетского технологического института разработали новую технологию для визуализации мониторинга узлов, предлагая системную отчетность в реальном времени в игровом движке Unity 3D, который используется во многих видеоиграх. Он называется MM3D и является частью инструментов управления инфраструктурой центра обработки данных (DCIM), разработанных подразделением MIT SuperCloud.

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В документе отмечается: «Комбинация суперкомпьютерной аналитики и трехмерной игровой визуализации позволяет обрабатывать в реальном времени и визуально отображать огромные объемы информации, которую люди могут быстро обработать с небольшим обучением. Наша система полностью использует возможности современных трехмерных игровых сред для создания нового представления компьютерного оборудования, которое интуитивно представляют физические атрибуты суперкомпьютера, одновременно отображая предупреждения в реальном времени».

Это означает, что этот 3D-движок может отображать использование компонентов и любые предупреждения системы в режиме реального времени. Например, если появляется предупреждение, это может означать, что конкретный узел перегревается, и системный администратор будет немедленно предупрежден в приложении 3D-движка. Вы можете увидеть демонстрацию системы ниже, где первое изображение представляет собой фактическое оборудование, а второе - визуализированные элементы.

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Хотя это еще не коммерческое приложение, этот проект может стать шагом вперед в области мониторинга суперкомпьютеров, который поможет упростить системное администрирование.