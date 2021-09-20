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По мнению аналитической компании International Data Corporation, к 2023 году нехватка микросхем может перерасти в переизбыток микросхем. Возможно, это не универсальное решение для тех, кто сегодня отчаянно нуждается в новом графическом кристалле, но, по крайней мере, это дает некоторую надежду, что это не будет длиться вечно, верно?

В отчете IDC говорится о том, что полупроводниковая промышленность увидит «нормализацию и баланс к середине 2022 года с потенциалом избыточных мощностей в 2023 году, поскольку к концу 2022 года начнется более крупномасштабное расширение мощностей».

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Хотя вместе с этим приходит предупреждение о нехватке материалов и замедлении внутреннего производства (все процессы, которые необходимо выполнить с пластиной после ее производства).

Что касается масштабного расширения производственных мощностей, то в работе находится множество проектов заводов-изготовителей. Intel, Samsung и TSMC (если назвать только самые крупные) планируют совершенно новые передовые предприятия по производству микросхем. Большинство этих фабрик не будут запущены в ближайшее время и будут выпускать чипы гораздо позже 2022 года.

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Таким образом, улучшение, подобное тому, что было в отчете IDC, также должно зависеть от инвестиций в поддержание, улучшение и расширение существующих производственных мощностей. По мере того, как новые технологические узлы начинают выходить на уровень массового производства, это также помогает уменьшить текущую перегрузку.

Однако производители будут осторожны, если не хотят перебарщивать с увеличением предложения. Однажды такое случилось с Nvidia, и в итоге им пришлось снижать цены на свою продукцию. Вывод сделали не только в Nvidia, но и в других компаниях.

Поскольку все это связано с геймерами, именно видеокарты, по всей видимости, больше всего страдают от нехватки кремния и массового спроса, чем любой другой компонент. Серьезные сдвиги в поставках видеокарт можно ожидать только в 2023 году.

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По крайней мере, таким образом у нас может появиться шанс приобрести хотя бы графическую карту серии Nvidia RTX 4000 или AMD RX 7000 по рекомендованной розничной цене.