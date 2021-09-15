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Lexar представила новую линейку SSD, сочетающих в себе высочайшую производительность, рассеиватель тепла из графена и увеличенный срок службы. Накопители Professional NM800 предназначены в первую очередь для высокопроизводительных настольных компьютеров и недорогих мобильных или настольных рабочих станций, которые могут извлечь выгоду из его характеристик. Что интересно, SSD тоже не слишком дорогие.

Созданный для конкуренции с лучшими SSD, Lexar Professional NM800 имеет форм-фактор M.2 2280, интерфейс PCIe 4.0 x4, а также неизвестный NVMe 1.4-совместимый контроллер в сочетании с памятью 3D TLC NAND. Диски будут доступны в версиях емкостью 512 Gb и 1 TB.

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Модель емкостью 1 терабайт рассчитана на скорость чтения до 7400 МБ/с и скорость записи до 5800 МБ/с, до 400 тысяч IOPS при чтении и до 750 тысяч IOPS при записи. Модель 512 ГБ немного медленнее и рассчитана на последовательные чтения до 7000 МБ/с, последовательные записи до 3000 МБ/с, произвольные чтения до 200 тыс. операций IOPS и произвольные записи до 550 тыс. операций IOPS , сообщает TechX .

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Как правило, диски, рассчитанные на скорость чтения до 7400 Мбит/с, поставляются с большими радиаторами, которые препятствуют их установке в ноутбуки, а иногда даже в настольные компьютеры с малым форм-фактором. Lexar, напротив, оснастил свои твердотельные накопители Professional NM800 тонким графеновым теплораспределителем, который позволяет использовать диски внутри ноутбуков. Производитель не раскрывает, какой контроллер он использует, поэтому мы ничего не знаем, насколько стабильна его работа при высоких нагрузках.

Но производительность не единственное преимущество твердотельных накопителей Lexar Professional NM800. Диски рассчитаны на 0,44 DWPD (допустимого количества перезаписей всего объема накопителя в день), что выше, чем у обычных твердотельных накопителей потребительского уровня, и это оценят создатели контента, которые склонны записывать огромные объемы данных.

Накопители Lexar Professional NM800 предлагают уникальное сочетание функций, но в отличие от твердотельных накопителей для рабочих станций, эти продукты не слишком дороги. SKU на 512 ГБ стоит около 100 евро в Европе, тогда как версия на 1 ТБ стоит 180 евро.