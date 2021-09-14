Американский ритейлер выложил цены на новые процессоры Intel Alder Lake
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Несмотря на то, что новые процессоры официально не были представлены, розничные продавцы начинают выкладывать цены на Intel Alder Lake. Мы уже видели утечку из Нидерландов на новые процессоры, но теперь у нас есть первые утечки цен из США, которые могут лучше отражать Intel MSRP.
Розничный продавец Provantage выложил два варианта процессоров Alder Lake, без фирменной упаковки и в коробке (возможно, с новыми эталонными кулерами). Похоже, что нет большой разницы в ценах между ними, поскольку некоторые ЦП без фирменной упаковки стоят дороже, чем коробочные версии (чего обычно не должно быть). Но обе версии выглядят более или менее по одинаковой цене.
Похоже, что флагманский процессор Core i9-12900K с 8 большими и 8 малыми ядрами будет стоить 605 долларов США, в то время как его подвариант KF, в котором отсутствует встроенная графика, будет стоить 578 долларов США. Артикулы Core i7: 12700K и 12700KF будут доступны по цене 421 и 394 долларов США соответственно. Наконец, серия Core i5 будет доступна по цене 287/262 доллара за модели K и KF Core i5-12600.
Очевидно, что существует некоторая путаница в отношении спецификаций этих гибридных процессоров, поскольку розничный продавец указывает неправильное количество ядер в названии и описании продукта, но с правильным количеством потоков.
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Эта цена на самом деле немного ниже, чем в предыдущих утечках, из-за которых флагманская серия Core i9 была на 100 долларов дороже. Если предположить, что цены Provantage лучше отражают MSRP, то мы увидим увеличение на 5–12% по сравнению с серией Rocket Lake-S 11-го поколения.
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