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Несмотря на то, что новые процессоры официально не были представлены, розничные продавцы начинают выкладывать цены на Intel Alder Lake. Мы уже видели утечку из Нидерландов на новые процессоры, но теперь у нас есть первые утечки цен из США, которые могут лучше отражать Intel MSRP.

Розничный продавец Provantage выложил два варианта процессоров Alder Lake, без фирменной упаковки и в коробке (возможно, с новыми эталонными кулерами). Похоже, что нет большой разницы в ценах между ними, поскольку некоторые ЦП без фирменной упаковки стоят дороже, чем коробочные версии (чего обычно не должно быть). Но обе версии выглядят более или менее по одинаковой цене.

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Похоже, что флагманский процессор Core i9-12900K с 8 большими и 8 малыми ядрами будет стоить 605 долларов США, в то время как его подвариант KF, в котором отсутствует встроенная графика, будет стоить 578 долларов США. Артикулы Core i7: 12700K и 12700KF будут доступны по цене 421 и 394 долларов США соответственно. Наконец, серия Core i5 будет доступна по цене 287/262 доллара за модели K и KF Core i5-12600.

Очевидно, что существует некоторая путаница в отношении спецификаций этих гибридных процессоров, поскольку розничный продавец указывает неправильное количество ядер в названии и описании продукта, но с правильным количеством потоков.

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Эта цена на самом деле немного ниже, чем в предыдущих утечках, из-за которых флагманская серия Core i9 была на 100 долларов дороже. Если предположить, что цены Provantage лучше отражают MSRP, то мы увидим увеличение на 5–12% по сравнению с серией Rocket Lake-S 11-го поколения.



