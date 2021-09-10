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Появилась фотография еще одной карты для майнинга на базе архитектуры AMD RDNA2.

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Один из читателей Videocardz поделился тремя фотографиями якобы новой карты для майнинга, над которой сейчас работает AMD. Карта явно промаркирована логотипом XFX, что означает, что это может быть еще одна карта для майнинга криптовалюты от этой компании. Буквально в прошлом месяце в сети распространились фотографии с почти идентичным дизайном. Эти карты пока видели только во Вьетнаме.

Новый набор фотографий предположительно из Китая, но никакой дополнительной информации предоставлено не было. Мы видим, что у карты нет вентиляторов, а значит, это пассивная конструкция для серверных решений.

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Читатель предоставил скриншот, якобы показывающий производительность майнинга именно этого графического процессора. При майнинге Ethereum с использованием программного обеспечения nbminer карта развивает скорость 39,06 MH/s при температуре 92 ° C.

Спецификации, предоставляемые программным обеспечением GPU-Z, действительно очень интересны. Похоже, видеокарта имеет те же характеристики, что и Radeon RX 6700M (мобильный), который представляет собой графический процессор Navi 22 (Nashira Point) с 2304 потоковыми процессорами и 10 ГБ памяти GDDR6 через 160-битный интерфейс. Однако, будучи настольной картой, можно было бы предположить, что это неизданная Radeon RX 6700 не-XT, которую ожидали партнеры AMD, но с другой конфигурацией памяти.

Карта использует двойные 8-контактные разъемы питания, расположенные на задней панели, что является типичным дизайном для установок HPC GPU.

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Предполагается, что карта на самом деле может быть идентична ранее просочившейся карте для майнинга XFX, но есть некоторые отличия, такие как расположение конденсаторов. Либо XFX повторно использует свои карты RDNA2 Radeon для майнинга, либо на самом деле планируются другие модели.





Видеокарта из Вьетнама реклама Видеокарта из Китая





