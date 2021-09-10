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Моддеры нашли возможность подключать дешевые нештатные накопители для Xbox Series X | S

Они используют адаптер CFexpress для подключения твердотельного накопителя Xbox Series NVMe в качестве расширяемого хранилища.
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Индивидуальное решение самой большой проблемы Xbox: расширяемое хранилище по завышенной цене. 

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Microsoft и Sony пошли разными путями с расширяемым хранилищем для своих новейших игровых консолей. PlayStation 5 использует стандарт NVMe со слотом M.2, который можно легко заменить на совместимое устройство. Компания предоставляет подробное руководство вместе со списком официально сертифицированных дисков. Замена внешнего накопителя PS5 проста, как и расширение хранилища на консолях Xbox Series S и X, за исключением того, что он привязан к одному производителю и одной емкости.

Официальное хранилище Seagate Xbox емкостью 1 ТБ сильно переоценено и просто невыгодно. Однако, это единственный рабочий вариант, который поддерживает игры Series S | X, но пользователи по-прежнему могут хранить игры на USB-накопителе и перемещать игры, если они захотят в них поиграть. Все остальные, кто хочет наслаждаться легким игровым процессом с новейшими играми, вынуждены покупать накопители Seagate.

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Естественно, с момента выпуска консолей Xbox Series геймеры и моддеры ищут альтернативы хранилищу Seagate Xbox. Они быстро обнаружили, что официальный расширяемый диск использует пользовательскую реализацию CFexpress. Эта реализация поддерживает PCIe Gen4 в отличие от исходного стандарта, который был разработан для камер. Стандарт CFe полагается на PCIe Gen3 с количеством каналов до 4, поддерживающих полосу пропускания до 1 ГБ / с. Что еще более важно, он совместим с дисками NVMe.

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Это означает, что теоретически для Xbox Series можно использовать модифицированный адаптер CFe для накопителей NVMe. И это именно то, что тестировал моддер из Bilibili, но с одной небольшой оговоркой. Моддер не использовал сторонний накопитель NVMe, а использовал хранилище M.2, взятое из консоли Xbox Series. Это означает, что он уже был совместим и правильно отформатирован в соответствии со стандартом Xbox, поэтому любое стороннее расширяемое хранилище может не работать.

Индивидуальное решение для расширения хранилища Xbox, Источник: 华山 论剑 指定 营养子 @ Bilibili

Моддер использовал накопитель CH SN530 NVMe, который представляет собой кастомную реализацию с поддержкой PCIe Gen4. Более широко распространенный ПК SN 530 - это PCIe Gen3. Моддер смог достичь скорости 1,7 ГБ/с, предлагаемой адаптером. Он также отмечает, что простое подключение диска CFe (продается отдельно как расширяемое хранилище для камер) не работает, и консоль сообщает о несовместимом устройстве.

Моддер говорит, что выбрал CH SN530 m.2 2230 (PCIe 4.0 X2 NVMe). Данный жесткий диск является оригинальным для серии XSX. Адаптер CFe на NVMe был куплен в обычном магазине фототехники.

Кто-то попытался подключить карту камеры (CFexpress Type B, PCIe 3.0 x2, 2000 МБ/с) к Xbox, но выскочило  сообщение о несовместимости.

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Учитывая все это, кажется, что подключение стороннего диска NVMe возможно, но требует дополнительной работы (путем обеспечения совместимости с адаптером CFe), и для этого может потребоваться правильно отформатированный диск. Не говоря уже о требовании PCIe Gen4, которое еще не было проверено.

Индивидуальное решение для расширения хранилища Xbox, Источник: 华山 论剑 指定 营养子 @ Bilibili

 

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