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Компании Samsung предлагают огромные налоговые льготы для строительства нового завода

Штат Техас предлагает компании Samsung построить завод на их земле
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Все ведущие мировые производители микросхем работают сверхурочно, чтобы удовлетворить потребности своих клиентов, но этого недостаточно. В число наиболее уязвимых секторов входят микросхемы, используемые в автомобилях и передовые графические процессоры, которые используются в современных видеокартах AMD Radeon RX 6000 и NVIDIA GeForce RTX 30.

Samsung - один из немногих гигантов по производству чипов, стремящихся расширить свои производственные мощности и он ищет подходящие места в Соединенных Штатах. У южнокорейской компании уже есть фабрика, расположенная в Техасе, поэтому официальные лица в этом штате снова хотят предложить Samsung завод по производству микросхем стоимостью 17 миллиардов долларов .

Тейлор, штат Техас, надеется стать потенциальным участником и предлагает значительные налоговые льготы, чтобы заманить Samsung. По данным Reuters, город предлагает щедрые субсидии по налогу на недвижимость в течение следующих 30 лет. Гранты будут составлять 92,5 процента от суммы начисленного налога на имущество в течение первых десяти лет, а в последние десять лет снизится до 85 процентов.

Город также предлагает возместить расходы Samsung на обзор разработки в дополнение к другим налоговым льготам. Власти города надеются окупить эти налоговые льготы за счет притока новых сотрудников. По оценкам Samsung, эта фабрика создаст 1800 новых рабочих мест в этом районе.

По словам Glaze, Samsung еще не определилась с тем, где строить свою новую фабрику по производству микросхем. Однако, согласно многочисленным сообщениям, также ведутся разведки в Фениксе, штат Аризона, и в северной части штата Нью-Йорк.

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Samsung - не единственная компания, которая стремится к дальнейшему развитию отечественного производства полупроводников в Соединенных Штатах. TSMC планирует построить до шести передовых заводов в США, а Intel инвестирует миллиарды в укрепление своего внутреннего устройства для производства микросхем .

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