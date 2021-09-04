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У Samsung и TSMC появится конкурент по производству микросхем

Планируемая мощность - 100000 микросхем в месяц.
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SMIC - один из нескольких производителей микросхем, который участвует в планах Китая по повышению самостоятельности и созданию полупроводниковой промышленности мирового уровня. Компания нацелена на то, чтобы однажды составить конкуренцию таким компаниям, как Samsung и TSMC.

Крупнейший завод Китая объявил сегодня, что построит новый филиал по производству микросхем в Шанхае в рамках амбициозного проекта по расширению производственных мощностей и бросит вызов таким компаниям, как Samsung, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) и GlobalFoundries.

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С этой целью SMIC заявляет, что выделит не менее 8,87 млрд долларов на проект и уже подписал соглашение с организацией, поддерживаемой правительством Шанхая о строительстве нового объекта в зоне свободной торговли города. Более половины финансирования поступает от самого SMIC, а около 25 процентов поступает от администрации особого района Линь-Ган.

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Когда новый завод будет полностью введен в эксплуатацию, он будет иметь мощность до 100 000 микросхем в месяц. План состоит в том, чтобы производить чипы с использованием 28-нм и более старых технологических узлов, поскольку SMIC еще предстоит освоить техпроцесс ниже 14-нм.

Более крупные технологические узлы основаны на более зрелой технологии, подходящей для производства беспроводных наборов микросхем, микроконтроллеров, датчиков изображения и микросхем драйверов дисплея. Как мы видели за последние 12 месяцев, нехватка компонентов, таких как скромные драйверы дисплея за 1 доллар, может существенно повлиять на цену и доступность всего, что имеет экран.

SMIC, владеющая несколькими заводами по производству микросхем в Пекине, Тяньцзине и Шэньчжэне, также работает над более продвинутыми 14-нм FinFET и 12-нм технологическими узлами, но прогресс в массовом производстве пока идет медленно, а контрактов мало и они редки. Еще в июне китайская компания заявила, что проблемы с доходностью могут быть преодолены ко второй половине 2022 года.

Китай довольствуется использованием стареющих микросхем, в то время как его полупроводниковая промышленность догоняет его и он уже закупил все использованное оборудование для производства микросхем в Японии. Последний шаг SMIC может помочь стране стать более самостоятельной, тем более что между ней и США назревает еще одна торговая война.

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