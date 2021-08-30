Цены на телевизоры начнут падать во второй половине 2021 года
30 августа вышел отчет Исследовательского института Omdia, в котором указано, что цены на ЖК-телевизоры начали падать. Прогнозируется, что эта тенденция сохранится до конца года.
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Падение цен на телевизоры во второй половине 2021 года в основном обусловлено конкуренцией между производителями телевизоров, увеличивающейся разницей в прибыли между китайскими и южнокорейскими производителями в сочетании с сильными позициями производителей телевизоров Shuanghan в цепочке поставок. Однако, быстрое снижение цен на панели - это не то, чего хотели бы видеть производители телевизоров первого уровня. Ещё неизвестно, какие меры примут такие известные производители как Samsung и LG.
Как сообщает IT Home в отчете, июль 2021 года - критический месяц для отрасли производителей. Были проведены переговоры с производителями о будущих ценах, и впервые за последний год цены на панели для ЖК-телевизоров снизились. По состоянию на конец августа только несколько производителей телевизоров окончательно определились с ценами на сентябрь. Остается только ждать, насколько упадут в цене телевизоры в ближайшем будущем.
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