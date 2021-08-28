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500 тысяч видеокарт вернули китайской компании Genesis Mining

Genesis Mining получит обратно свои AMD RX 470 8 ГБ.
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Тем, кто ищет видеокарту пятилетней давности, скоро может повезти. The Block сообщил, что Верховный суд Китая приказал вернуть 485 681 видеокарт AMD Radeon RX 470 8 ГБ компании Genesis Mining, которая называет себя «крупнейшей компанией облачного майнинга биткойнов», после судебного спора со своим бывшим хостинг-провайдером.

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Genesis Mining подала иск в 2019 году после того, как хостинг-провайдер Chuangshiji Technology Limited якобы отказался вернуть видеокарты, а также 60580 майнинговых установок AntMiner S9 после того, как в 2018 году у компаний произошла ссора, связанная с оплатой.

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Теперь конфликт наконец-то разрешен. И всем интересно, что Genesis Mining собирается делать с почти пол миллионом видеокарт после решения Китая закрыть операции по добыче криптовалют во многих своих провинциях.

В Block заявили, что генеральный директор Genesis Mining Марко Стренг «отказался указать текущий статус оборудования и то, находится ли оборудование в пути к объектам Genesis Mining». Собирается ли он перевозить видеокарты в другую страну или продать на вторичном рынке.

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Оба варианта могут оказаться прибыльными. По оценке Block, Genesis Mining может получить прибыль в размере почти 1 миллиона долларов в день, если фермы достигнут своего потенциального хешрейта 14 TH / s на алгоритме Ethash для добычи Ethereum по его текущей цене.

Несмотря на свой возраст, видеокарты на вторичном рынке могут продаваться по неплохой цене. 

На авито такие видеокарты продаются от 25 тыс. рублей.

Наверно решение о покупке такой видеокарты не будет мудрым, но на данный момент многие люди готовы довольствоваться практически всем, поэтому не будет сюрпризом, если Genesis Mining решит наводнить рынок этими RX 470. 

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