Президент США Джо Байден вызвал на ковер Тима Кука и других гендиректоров IT-компаний
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Новость исходит от Bloomberg, они первыми сообщили в понедельник об этой потенциальной встрече. Согласно отчету, на ту же встречу с Байденом были приглашены топ-менеджеры других компаний, таких как Google, Amazon, IBM, Southern Company и JPMorgan Chase.
Никакие подробности мероприятия неизвестны, так как скорее всего оно будет проходить за закрытыми дверями. Источники, знакомые с этим вопросом, упомянули, что президент Байден хочет обсудить усилия компаний по улучшению структуры сетевой безопасности в различных сегментах, включая банковский сектор, а также секторы энергетики и водоснабжения.
Правительство США также хочет сотрудничать с крупными технологическими компаниями с целью найти новые способы разработки программного обеспечения, которое бы повысило безопасность систем снабжения. Эта инициатива последовала за многочисленными хакерскими атаками на критически важную инфраструктуру, исходящими от российских и китайских группировок.
Встреча посвящена массовым кибератакам и атакам программ-вымогателей на критически важную инфраструктуру энергообеспечения, в том числе на инфраструктуру Colonial Pipeline Co., а также на поставщиков программного обеспечения и облачных вычислений, таких как Microsoft и SolarWinds Corp., которые в значительной степени совершаются кибер-группами, базирующимися в России и Китае.
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Тим Кук тесно взаимодействовал с правительством США в прошлом, поскольку он был в правлении бывшего президента Дональда Трампа. Ранее в этом году Кук написал письмо президенту Байдену, в котором высоко оценил его быстрые действия в отношении иммигрировавших детей, получивших отсрочку депортации (DACA).
Присутствие всех указанных руководителей на мероприятии пока не подтверждено. Источники Bloomberg сообщили, что встреча назначена на среду во второй половине дня.
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