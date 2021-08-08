Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Apple впервые представила миру вырез на дисплее на iPhone X, и вскоре другие производители смартфонов последовали ее примеру. За это время вырез в экране iPhone практически не изменился и по-прежнему оставался довольно большим. По слухам, именно iPhone 13 может обзавестись челкой меньшего размера. Однако новый патент компании выводит решение данной проблемы на новый уровень, это технология позволит убирать вырез полностью с помощью расширяющегося дисплея.

Патент описывает, как дисплей в будущих iPhone мог бы расширяться в то время, когда фронтальная камера и Face ID не используются. Документ был назван «Электронные устройства с регулируемыми размерами дисплея» и зарегистрирован в бюро по патентам и товарным знакам США.

анонсы и реклама RTX 3060 - дальнейшее снижение цен, идем к 50тр -31 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле нет нигде 3070 Ti Gigabyte Gaming - цена упала на порядок Новейший Ryzen 3 3200G в Регарде Дешевая 3060 Gigabyte Aorus с допскидкой 5000р -22000р на 3060 Gigabyte = топ цена 3090 дешево в XPERT.RU <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Суть данной технологии в том, что у дисплея появится подвижная часть, которая будет отгибаться и загибаться по мере необходимости под стеклом смартфона. Тогда данная область экрана может работать в открытом и закрытом состояниях. В закрытом состоянии подвижная часть дисплея перекрывает эту область, и пиксели в подвижной части дисплея излучают свет, как если бы выреза и не было. В открытом состоянии подвижная часть дисплея отгибается назад от экрана, так что свет спокойно попадает на оптический компонент или, наоборот, излучается им сквозь стекло в открывшейся области. Оптическим компонентом может быть камера, вспышка – что угодно.

Apple называет это «оконной областью» или, говоря проще, «форточкой», где могли бы находиться селфи-камеры, датчики глубины и другие оптические устройства. Когда они не используются, дисплей придвигается к экрану и скрывает их. Предполагается два возможных механизма для перемещения этой области дисплея.

реклама

Первый подразумевает возможным использовать и гибкий дисплей и отдельный мини-дисплей. Данный участок будет поворачиваться вокруг шарнира. При открытии оконной области дисплей в этом месте будет отгибаться назад.

Другой вариант предполагает использование именно гибкого мини-дисплея, который перемещался бы с помощью регулируемого привода наверх и заворачивался вокруг него. В этом случае весь этот участок дисплея будет сдвигаться наверх, чтобы освободить место для работы оптических элементов.

реклама

Согласно патенту, оконная область, вероятно, будет иметь некое покрытие, отражающее большее количество света и позволяющее скрыть данные метаморфозы под стеклом.