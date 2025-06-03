Таганский районный суд города Москвы вынес решение по иску Генерального прокурора РФ в отношении разработчика компьютерных игр «Леста Игры»

Таганский районный суд города Москвы признал деятельность разработчика компьютерных игр «Леста Игры» экстремистской. Соответствующее решение было вынесено сегодня в закрытом судебном заседании. Суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры в полном объёме.

Напомним, что в начале апреля Генеральная прокуратура обратилась в суд с административным исковым заявлением к основателю Wargaming Виктору Кислому, владельцу «Лесты» Малику Хатажаеву и юридическому лицу ООО «Леста» о «запрете деятельности объединения в связи с осуществлением экстремисткой деятельности и обращении в доход государства имущества».

Как сообщил корреспондент ТАСС, на основании вынесенного решения суда, которое вступает в силу незамедлительно, компания «Леста Игры» подлежит внесению в реестр экстремистов Росфинмониторинга, а принадлежащие ей юридические лица будут обращены в пользу государства. При этом, решение о включении в реестр экстремистов издателя игры "Мир танков" не коснётся самой группы компаний, клиентов, контрагентов и пользователей компьютерных игр.

Суд признал М.Хатажаева и В.Кислого экстремистами как физических лиц, на основании сведений Генпрокуратуры о их причастности к финансированию ВСУ через офшорный счёт в Гонконге, открытый при разделении компаний Wargaming и Леста, прокомментировали в правоохранительных органах.

Сегодняшние события стали первым случаем обращения в пользу государства информационного продукта издателя видеоигр.

Владелец компании Леста неоднократно отрицал свою причастность к экстремистской деятельности. Адвокат Малика Хатажаева заявил журналистам, что решение суда будет обжаловано.