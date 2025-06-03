Ожидая решение ЦБ по ключевой ставке, крупные российские банки снижают проценты по вкладам

6 июня состоится заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке. Ожидания участников финансового рынка разнятся, однако, банковский сектор вероятно предвидит послабления со стороны главного финансового регулятора.

Стоит учитывать, что на протяжении шести месяцев в России ключевая ставка ЦБ поддерживается на уровне 21%. С 25 октября 2024 года и до настоящего времени, Совет директоров Банка России принимал решение о сохранении ключевой ставки в размере 21%, проявляя осторожность в оценке устойчивости и скорости дезинфляционных тенденций.

По данным Росстата, инфляция в России за неделю с 20 по 26 мая 2025 года составила 0,06%, против 0,11% за аналогичный период в апреле (с 22 по 28 апреля 2025 года). Такое понижение уровня инфляции может положительно сказаться на принятии решения о снижении ключевой ставки на заседании ЦБ 6 июня.

Крупные банки, такие как Альфа-банк, Газпромбанк, Т-банк, Совкомбанк понизили процентные ставки по вкладам, что свидетельствует об ожидании снижении ключевой ставки ЦБ.

31 мая Альфа-банк внёс изменения касаемо процентной ставке по вкладам. В среднем, процент по вкладам снизился на 1-1,5%, достигнув уровня 17-20% годовых в зависимости от условий продукта.

Корректировки процентных ставок не обошли стороной и других банковских гигантов: Газпромбанк, Т-банк и Совкомбанк, в результате которых ставки снизились примерно на 0,7-1,2%.

Как следует из информации, размещённой на официальном сайте Банка России, ЦБ планирует придерживаться довольно жёсткой денежно-кредитной политики, в целях возвращения годового уровня инфляции в 2025 году к показателям 7-8% и достижения в 2026 году инфляцией значения в 4%.