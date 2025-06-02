На портале "Активный гражданин" проходит голосование за преобразование монорельса в парковую зону "на высоте птичьего полёта"

Более 20 лет назад на северо-востоке Москвы появился футуристичный вид общественного транспорта - Московский монорельс (ММТС). Как заявляют Московские власти, проект оказался неоконченным изначально и с каждым годом популярность его падала, а расходы на содержание неуклонно росли. В результате комплексного обследования монорельса, Российский университет транспорта пришёл к неутешительному выводу: в техническом состоянии ММТС выявлена ненадёжность, требуется ремонт инфраструктуры и обновление подвижного состава. Со слов представителей власти, для организации ремонта и производства новых вагонов требуются десятки миллиардов рублей, поэтому судьба монорельса уже предрешена.

Администрация Москвы уже неоднократно предлагала москвичам определить дальнейшую участь монорельса. Так в 2020-м году чиновники предлагали создать на месте ММТС прогулочную зону, лекторий и парк, или кинотеатр под открытым небом, или танцплощадку, или детский городок, однако, голосование не сподвигло к действительным изменениям, и монорельс был сохранён.

Сегодня в очередной раз москвичи могут выразить своё мнение и изменить облик столицы в рамках проекта "Активный гражданин". По замыслу, монорельс будет переустроен в полноценную парковую зону на высоте 6 метров, с цветниками и деревьями, беговыми дорожками и прочей инфраструктурой.

Подобные проекты уже успешно реализованы в Сиднее, Сеуле и Нью-Йорке, где автомобильные эстакады и железнодорожные линии перестроены в зелёные аллеи.

Преобразование московского монорельса в парковую зону позволит соединить пять зелёных зон Москвы. Единым маршрутом будут охвачены Тимирязевский парк, парк Яуза, Останкино, ВДНХ и Ботанический сад. Планируется, что как в настоящее время монорельс, так и в будущем парк на его месте, станет туристической достопримечательностью, откуда будут открываться прекрасные виды на Останкинскую телебашню, колесо обозрения «Солнце Москвы», павильоны ВДНХ и Останкинский парк.