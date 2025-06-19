Обновления распространяются постепенно и содержат улучшения функциональности, дизайна и патч безопасности Android за июнь 2025 года.

Владельцы OnePlus Nord 4 (версия CPH2661_15.0.0.1001(EX01)) получили обновление, которое значительно расширяет возможности устройства. Теперь можно напрямую подключать телефон к Mac для просмотра и передачи файлов. Добавлена функция частичной записи экрана, позволяющая записывать только выбранную область. Кроме того, обновление включает улучшения системы, такие как более точное распознавание жестов, визуальные эффекты тени для плавающих окон, более отзывчивая разблокировка по отпечатку пальца и оптимизация энергопотребления, что положительно скажется на времени автономной работы.

Владельцы OnePlus Nord CE4 Lite 5G (сборка CPH2619_15.0.0.1010(EX01)) получили обновление, которое расширяет функциональность устройства. Теперь можно записывать только часть экрана, а не весь дисплей. Управление приложениями на главном экране стало удобнее: можно переименовывать группы приложений, просто удерживая их значки. Появилась возможность изменять размер папок, выбирая между макетами 1x2 и 2x1. Док-панель приложений теперь вмещает до пяти значков, даже если используется четырёхколоночный макет. Кроме того, улучшены элементы управления музыкальным плеером Spotify в Live Alerts, анимация уведомлений и панели быстрых настроек стала более плавной, а жесты для управления плавающими окнами – более отзывчивыми.

В оба обновления входит свежий июньский патч безопасности Android 2025 года. Распространение, как обычно, происходит постепенно.