В 2025 году ожидается небольшой рост мирового рынка видеоигр. По данным Newzoo, его объем составит 188,9 млрд долларов, что на 3,4% больше, чем в предыдущем году.

Изначально ожидалось, что выход Grand Theft Auto 6 и новых консолей подстегнет рост игровой индустрии в этом году. Однако перенос релиза GTA 6 и рост цен на оборудование из-за тарифов создали препятствия для потребительских расходов. Тем не менее аналитики Newzoo сохраняют оптимизм, прогнозируя рост мирового рынка видеоигр на 3,4% в 2025 году, до 188,9 млрд долларов.

Этот рост, по мнению Newzoo, обусловлен сочетанием факторов, включая циклы обновления оборудования, ценовые стратегии и увеличение числа игроков. Хотя прогноз роста до 2027 года был скорректирован до 3,3% в год, ожидается, что выход GTA VI в 2026 году, наряду с другими крупными релизами, такими как Resident Evil Requiem, значительно увеличит продажи.

Ожидается, что выход GTA 6 на PC станет дополнительным стимулом для роста рынка до 2027 года, согласно аналитическим данным.

Недавнее повышение цен на консоли Xbox и PlayStation вызывает беспокойство по поводу возможного падения продаж. Нестабильная экономическая ситуация в мире заставляет потребителей быть более осторожными в своих тратах. При этом прогнозируется, что Nintendo Switch 2 станет самой успешной консолью Nintendo.

Аналитик Питер Буйсман отмечает, что продажи Xbox в целом уступают показателям Xbox One. Он ожидает роста продаж в будущем, но не прогнозирует значительных объемов. Также он предполагает, что общие продажи PS5 за весь период ее существования будут несколько ниже, чем у PS4.

Кроме того, Xbox анонсировала разработку собственной портативной консоли Xbox Ally в сотрудничестве с ASUS, выход которой запланирован на 2025 год.