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smushik
Xiaomi раскрыла дизайн, цвета и основные характеристики флагманского смартфона Redmi K80 Ultra
Redmi K80 Ultra получит мощный процессор MediaTek Dimensity 9400+ и аккумулятором на 7410 мАч.

Вскоре в Китае состоится дебют нового смартфона Redmi K80 Ultra. Производитель уже поделился информацией о его внешнем виде, доступных расцветках и ключевых характеристиках. Точная дата выхода пока не объявлена, но ожидается, что он дополнит линейку Redmi K80, в которую входят модели K80 и K80 Pro, представленные в ноябре 2024 года. Вместе с K80 Ultra компания Redmi также планирует выпустить планшет Redmi K Pad.

Согласно опубликованным изображениям, Redmi K80 Ultra получит круглый блок камеры в верхнем левом углу задней панели. В этом блоке размещены два датчика камеры и светодиодная вспышка. Надпись на блоке камеры указывает на наличие 50-мегапиксельного основного сенсора с оптической стабилизацией изображения (OIS).

В сообщении на Weibo говорится, что Redmi K80 Ultra будет оснащен 6,83-дюймовым плоским экраном, металлической рамкой и задней панелью из стекловолокна. На представленных изображениях смартфон показан в белом цвете, а на официальной странице также доступны варианты в черном и зеленом цветах.

Согласно информации, опубликованной Redmi на Weibo, K80 Ultra получит мощный процессор MediaTek Dimensity 9400+, который также будет использоваться в новом планшете Redmi K Pad. K80 Ultra будет выделяться благодаря дисплею D2 и инновационной системе охлаждения, включающей самую большую 3D-камеру, когда-либо применявшуюся в устройствах Redmi.

Кроме того, подтверждено наличие аккумулятора ёмкостью 7140 мАч, поддержки быстрой зарядки (предположительно, проводной мощностью 100 Вт), защиты от пыли и влаги по стандарту IP68, а также коаксиальных симметричных двойных динамиков для улучшенного звучания.

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#redmi k80 ultra #mediatek dimensity 9400+
Источник: gadgets360.com
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