Skylo, поставщик услуг беспроводной связи (NTN), объявил о сертификации чипсета Exynos 2500. Система на кристалле (SoC) Samsung Exynos 2500 теперь поддерживает спутниковую связь для отправки экстренных сообщений.

Samsung Exynos 2500, будущий процессор для мобильных устройств, получил поддержку спутниковой связи для отправки экстренных сообщений. Американская компания Skylo подтвердила эту информацию. По слухам, этот чип может появиться в Samsung Galaxy Z Flip 7. Изначально планировавшийся для серии Galaxy S25, Exynos 2500, как утверждается, был отложен из-за прогнозируемого низкого спроса. Новый чипсет использует модем Exynos 5400 5G, аналогичный тому, что используется в Exynos 2400, и обещает улучшенную энергоэффективность и производительность.







Компания Skylo заявила, что спутниковая связь, реализованная в чипсете Exynos 2500, соответствует стандарту NTN, разработанному в рамках проекта 3GPP. Этот стандарт 3GPP определяет, как мобильные сети могут использовать спутники и другие космические или воздушные платформы для обеспечения связи.

Ранее сообщалось, что складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 будет работать на базе чипсета Exynos 2500. Этот чип, созданный по 3-нанометровой технологии, имеет 10-ядерный процессор с максимальной частотой 3,3 ГГц и графический процессор Xclipse 950 с 16 МБ кэш-памяти третьего уровня (L3). По имеющимся данным, чипсет производится непосредственно на производственных мощностях Samsung.