Samsung Exynos 2500, будущий процессор для мобильных устройств, получил поддержку спутниковой связи для отправки экстренных сообщений. Американская компания Skylo подтвердила эту информацию. По слухам, этот чип может появиться в Samsung Galaxy Z Flip 7. Изначально планировавшийся для серии Galaxy S25, Exynos 2500, как утверждается, был отложен из-за прогнозируемого низкого спроса. Новый чипсет использует модем Exynos 5400 5G, аналогичный тому, что используется в Exynos 2400, и обещает улучшенную энергоэффективность и производительность.
Компания Skylo заявила, что спутниковая связь, реализованная в чипсете Exynos 2500, соответствует стандарту NTN, разработанному в рамках проекта 3GPP. Этот стандарт 3GPP определяет, как мобильные сети могут использовать спутники и другие космические или воздушные платформы для обеспечения связи.
Ранее сообщалось, что складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 будет работать на базе чипсета Exynos 2500. Этот чип, созданный по 3-нанометровой технологии, имеет 10-ядерный процессор с максимальной частотой 3,3 ГГц и графический процессор Xclipse 950 с 16 МБ кэш-памяти третьего уровня (L3). По имеющимся данным, чипсет производится непосредственно на производственных мощностях Samsung.