В отличие от более крупного 12,1-дюймового Pro, Redmi K Pad, по словам Лу Вэйбина, будет оснащен 8,8-дюймовым ЖК-дисплеем, что обеспечит ему большую портативность и удобство использования одной рукой.





Согласно информации, опубликованной в китайской социальной сети Weibo, новый планшет Redmi K Pad станет прямым конкурентом Apple iPad mini. Утверждается, что дисплей K Pad будет обладать настолько высоким разрешением и частотой обновления, что Xiaomi пришлось использовать для его работы сразу два чипа драйвера. Детали этой технологии пока не раскрываются.

По предварительным данным, Redmi K Pad получит 8,8-дюймовый IPS-экран с разрешением выше 3K и частотой обновления 165 Гц. Также ожидается поддержка быстрой зарядки мощностью 67 Вт, хотя информация о ёмкости аккумулятора пока отсутствует. На корпусе рядом с камерой присутствует любопытная надпись.

Предполагаемая цена планшета составит около 4000 юаней (примерно 560 долларов США). Ожидается, что он будет представлен одновременно со смартфоном Redmi K80 Ultra, который также будет работать на базе процессора Dimensity 9400+.

Xiaomi официально анонсировала дизайн Redmi K Pad, первого флагманского планшета в линейке Redmi. Подтверждено, что планшет будет оснащен мощным процессором Dimensity 9400+, который, по слухам, также будет использоваться в планшетах Galaxy Tab 11. Для сравнения, прошлогодний Redmi Pad Pro был оснащен процессором Snapdragon 7s Gen 2, относящимся к среднему классу.



