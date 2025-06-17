Долгожданный глобальный релиз P-серии от Realme состоится 24 июня.





Компания Realme объявила о глобальном запуске своей P-серии смартфонов, который состоится 24 июня. В этот день мир увидит модели Realme P3 и P3 Ultra, ставшие первыми представителями линейки, доступными за пределами Индии и Малайзии. Realme планирует расширить географию продаж, включив в нее Европу, Латинскую Америку и Юго-Восточную Азию.

Модель Realme P3, представленная ранее в марте, является переименованной версией Realme Neo7x и оснащена 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц, процессором Snapdragon 6 Gen 4 и аккумулятором на 6000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 45 Вт.

Более продвинутый Realme P3 Ultra предлагает 6,83-дюймовый AMOLED-экран с аналогичными характеристиками (FHD+ 120 Гц), процессор Dimensity 8350 SoC и аккумулятор емкостью 6000 мАч с более быстрой зарядкой на 80 Вт.



