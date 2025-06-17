Серия Google Pixel 10, как ожидается, предложит улучшенные возможности макросъёмки благодаря новому телеобъективу с 5-кратным оптическим зумом и поддержкой макросъёмки. Согласно отчёту Android Headlines, этот телеобъектив, в сочетании с уже существующей поддержкой макросъёмки на сверхширокоугольной камере, позволит Pixel 10 автоматически выбирать оптимальный объектив для макросъёмки, в зависимости от расстояния до объекта. Предполагается, что это значительно улучшит качество макроснимков по сравнению с предыдущими моделями Pixel.
Одним из преимуществ использования телеобъектива для макросъемки в Google Pixel 10 является потенциальное улучшение качества изображения. Телеобъективы обычно обеспечивают более высокую детализацию и четкость по сравнению со сверхширокоугольными объективами. Кроме того, возможность снимать макро с большего расстояния, которую предоставляет телеобъектив, позволит избежать затенения объекта, что, в свою очередь, улучшит качество макроснимков. Подобное решение уже реализовано в смартфонах Oppo Find N5 и OnePlus 13.
Предполагается, что Google представит серию Pixel 10, включая модели Pro и Fold, 20 августа на мероприятии Made by Google. Также ожидается, что серия Pixel 10 получит улучшенную стабилизацию видео, сравнимую со стабилизаторами.