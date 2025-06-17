Предполагается, что Google Pixel 10 получит более продвинутую камеру, чем Pixel 9. Говорят, что даже обычная модель Pixel 10 будет иметь три камеры, включая новый телеобъектив.

Серия Google Pixel 10, как ожидается, предложит улучшенные возможности макросъёмки благодаря новому телеобъективу с 5-кратным оптическим зумом и поддержкой макросъёмки. Согласно отчёту Android Headlines, этот телеобъектив, в сочетании с уже существующей поддержкой макросъёмки на сверхширокоугольной камере, позволит Pixel 10 автоматически выбирать оптимальный объектив для макросъёмки, в зависимости от расстояния до объекта. Предполагается, что это значительно улучшит качество макроснимков по сравнению с предыдущими моделями Pixel.

Одним из преимуществ использования телеобъектива для макросъемки в Google Pixel 10 является потенциальное улучшение качества изображения. Телеобъективы обычно обеспечивают более высокую детализацию и четкость по сравнению со сверхширокоугольными объективами. Кроме того, возможность снимать макро с большего расстояния, которую предоставляет телеобъектив, позволит избежать затенения объекта, что, в свою очередь, улучшит качество макроснимков. Подобное решение уже реализовано в смартфонах Oppo Find N5 и OnePlus 13.

Предполагается, что Google представит серию Pixel 10, включая модели Pro и Fold, 20 августа на мероприятии Made by Google. Также ожидается, что серия Pixel 10 получит улучшенную стабилизацию видео, сравнимую со стабилизаторами.