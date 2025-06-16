Пока что новый смартфон официально с мая доступен только на китайском рынке





В мае компания Oppo представила в Китае новую линейку смартфонов Reno 14 5G, а теперь готовится вывести эти устройства на мировой рынок. Вместе с телефонами выйдут глобальные версии умных часов Oppo Watch X2 Mini, наушников Oppo Enco Buds 3 и планшета Oppo Pad SE, хотя официального подтверждения этой информации пока нет. По предварительным данным, старт продаж серии Reno 14 за пределами Китая ожидается в начале июля.

Линейка, вероятно, будет включать базовую модель Oppo Reno 14 5G и более продвинутую версию Reno 14 Pro 5G. Ожидается, что смартфоны будут доступны в синем, зелёном и белом цветах, с фирменным дизайном "Русалка", характерным для серии Reno 14.

Oppo подтвердила, что глобальные версии Reno 14 5G будут работать на базе Android 15 с фирменной оболочкой ColorOS 15 и интеграцией с Google Gemini. Предполагается, что функциональность глобальных версий будет аналогична китайским моделям.

Oppo Reno 14 5G и Reno 14 Pro 5G оснащены процессорами MediaTek Dimensity 8350 и MediaTek Dimensity 8450 соответственно. Оба смартфона имеют тройную основную камеру с 50-мегапиксельным главным сенсором, а также 50-мегапиксельную перископическую камеру. Фронтальная камера также имеет разрешение 50 Мп. Reno 14 5G оснащен аккумулятором емкостью 6000 мАч, а Reno 14 Pro 5G - аккумулятором на 6200 мАч, оба поддерживают быструю зарядку SuperVOOC мощностью 80 Вт. Смартфоны также оснащены плоскими OLED-дисплеями с разрешением 1.5K и диагональю 6.59 дюйма (Reno 14 5G) и 6.83 дюйма (Reno 14 Pro 5G).

В рамках анонса серии Oppo Reno 14 5G компания Oppo сообщила о планах по глобальному выпуску Oppo Watch X2 Mini, Oppo Enco Buds 3 TWS и Oppo Pad SE. Предполагается, что характеристики глобальных версий будут идентичны характеристикам устройств, представленных на китайском рынке.