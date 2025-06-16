Новая функция доступна в рамках эксперимента Search Labs. Чтобы воспользоваться ею, нужно зарегистрироваться в Labs и активировать её.

Компания Google анонсировала новую экспериментальную функцию искусственного интеллекта под названием Audio Overviews, интегрированную в Search Labs. Функция использует модель Gemini для создания коротких аудиодиалогов, имитирующих формат подкаста, в ответ на определенные поисковые запросы.

Google планирует автоматическое отображение аудиообзоров в тех случаях, когда система сочтет их полезными для пользователя. В настоящее время функция находится на стадии тестирования и доступна ограниченному кругу пользователей, зарегистрированных в Search Labs и активировавших соответствующую опцию. Ранее технология аудиообзоров была реализована в NotebookLM и приложении Gemini. Интеграция в поисковую выдачу Google рассматривается как способ предоставления пользователям удобного и многозадачного способа получения информации.

Согласно опубликованному Google скриншоту, при выполнении релевантного поискового запроса пользователем, отвечающим установленным критериям, в интерфейсе поиска будет отображаться опция «Search Labs | Аудиообзоры». Активация данной опции приведет к открытию нового окна, содержащего базовый медиаплеер с функциональностью воспроизведения/паузы, регулировки уровня громкости, индикацией прогресса воспроизведения и возможностью изменения скорости воспроизведения аудио.