Новый гаджет с ИИ, разработанный для борьбы с одиночеством и финансируемый через Kickstarter, предлагает пользователям ИИ-компаньона. Самое странное в этом устройстве — возможность создать его внешний вид на основе фотографии любого человека.

Компания Euvola разрабатывает решение для борьбы с одиночеством, основанное на искусственном интеллекте. Их идея заключается в создании интерактивного 3D-аватара человека на экране устройства, с которым пользователи смогут общаться. Этот ИИ-компаньон должен обладать способностью к эмпатии и "эмоциональной памятью", позволяющей ему запоминать и учитывать предыдущие взаимодействия.

Пользователям предлагается выбор из нескольких стандартных аватаров, но также предусмотрена возможность создания персонализированного аватара на основе фотографии и короткой голосовой записи реального человека. Более того, личность аватара можно настроить, чтобы максимально приблизить ее к конкретному человеку. Однако такая функциональность вызывает опасения, связанные с созданием аватаров без ведома и согласия изображенных людей.

Технически, устройство представляет собой 8-дюймовый сенсорный экран со встроенными динамиками, камерой и RGB-подсветкой. Подключение к интернету осуществляется через Wi-Fi, а Bluetooth 5.0 обеспечивает связь с другими устройствами. Встроенный аккумулятор обеспечивает до шести часов работы в автономном режиме. Датчик приближения позволяет ИИ-аватару реагировать на присутствие пользователя.

В настоящее время Euvola AI-Companion ищет финансирование через Kickstarter. Для тех, кто успеет поддержать проект на ранней стадии, действует специальная цена в 199 долларов ("Super Early Bird"). После завершения этой акции ожидается повышение цены до 299 долларов.

Для использования расширенных функций, таких как персонализированные аватары и возможность сохранения памяти на протяжении всего срока службы устройства, необходимо оформить подписку стоимостью 14,99 долларов в месяц.

Компания-производитель осуществляет международную доставку, однако покупателям следует учитывать, что указанные цены не включают возможные налоги на импорт и стоимость доставки. Как и в случае с любым проектом на Kickstarter, существует риск того, что продукт может быть не доставлен или не соответствовать заявленным характеристикам.