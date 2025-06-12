Запуск OnePlus Nord 5 и Nord CE 5 запланирован на 8 июля на нескольких рынках. В преддверии этого события, обе модели прошли тестирование в Geekbench, что позволило узнать больше об их аппаратной начинке.

В базе данных Geekbench обнаружено новое устройство OnePlus с номером модели CPH2719, которое, по имеющимся данным, вместе с моделью CPH2717 относится к предстоящему Nord CE 5.

Тест Geekbench показывает, что Nord CE 5 работает на базе процессора Dimensity 8350v. Хотя название чипсета прямо не указано, данные о конфигурации ядер и графическом процессоре, извлеченные из исходного кода, подтверждают использование именно этого чипа.

Согласно результатам тестирования, Nord CE 5 оснащен 8 ГБ оперативной памяти и работает под управлением Android 15. В одноядерном тесте устройство получило 1321 балл, а в многоядерном – 4081 балл.

По предварительной информации, OnePlus Nord CE 5 получит 6,7-дюймовый плоский OLED-дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Ожидается, что он будет оснащен аккумулятором емкостью 7100 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт, а также будет доступен в конфигурации с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.

Предполагается наличие 16-мегапиксельной фронтальной камеры и двойной основной камеры на задней панели, состоящей из 50-мегапиксельного основного сенсора с оптической стабилизацией изображения (OIS) и 8-мегапиксельного сверхширокоугольного объектива. Ожидается, что устройство будет работать на базе OxygenOS 15, основанной на Android 15.