В скором времени ожидается появление на рынке OnePlus Nord 5. После того как глобальная версия прошла сертификацию, индийская модификация была обнаружена в базе Geekbench, предоставив информацию о процессоре и его возможностях.

Индийская версия смартфона с номером модели CPH2707, предположительно OnePlus Nord 5, продемонстрировала следующие результаты в бенчмарках: 1977 баллов в одноядерном тесте и 5090 баллов в многоядерном. Ожидается, что устройство будет оснащено процессором Snapdragon 8s Gen 3 с тактовой частотой 3,01 ГГц и графическим ускорителем Adreno 735, а также 12 ГБ оперативной памяти и операционной системой Android 15.

Номера моделей для глобальной и индийской версий Nord 5 — CPH2709 и CPH2707 соответственно. Модели Nord CE 5 имеют номера CPH2719 (глобальная) и CPH2717 (индийская). Предполагается, что анонс Nord 5 и Nord CE 5 состоится 8 июля 2025 года.

Nord 5 также прошёл сертификацию в нескольких организациях, включая TDRA, GCF, IMDA и TUV Rheinland. Сертификация TUV Rheinland подтверждает наличие аккумулятора ёмкостью 6650 мАч и поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт.

Ранее сообщалось, что глобальная версия Nord 5 (CPH2709) была замечена на платформе TDRA, что указывало на скорый выход устройства. Изначально предполагалось, что это будет переименованная версия OnePlus Ace 5 Ultra Edition. Эта модель, по слухам, имеет 6,83-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 1400 нит, а также работает на базе чипа Dimensity 9400+.

Кроме того, ожидается аккумулятор ёмкостью 6700 мАч с поддержкой быстрой зарядки 100 Вт, до 12 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ встроенной памяти, основная камера на 50 Мп, сверхширокоугольный объектив на 8 Мп и фронтальная камера на 16 Мп.