Глобальный релиз Xiaomi Poco F7, вероятно, состоится в конце месяца. Однако, первые тесты Snapdragon 8s Gen 4 в Geekbench показывают слабую производительность.

Как и ожидалось, Xiaomi начала подогревать интерес к Poco F7, постепенно раскрывая информацию о нем. По слухам, этот смартфон среднего класса должен выйти в конце месяца, но еще до официального анонса он был протестирован в Geekbench.

В Geekbench Poco F7 фигурирует под номером модели "25053PC47G", который совпадает с данными из предыдущих сертификаций. Указанные характеристики также соответствуют ожиданиям: процессор Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 с графическим ускорителем Adreno 825 и 12 ГБ оперативной памяти.

Однако результаты тестов производительности Poco F7 оказались ниже ожидаемых. Он показал 1937 баллов в одноядерном тесте и 6021 балл в многоядерном. Эти показатели значительно уступают средним результатам других устройств на базе Snapdragon 8s Gen 4. По производительности процессор скорее сопоставим со Snapdragon 8 Gen 3, который обычно набирает около 2100 и 7000 баллов в Geekbench.

Ожидается, что Poco F7 вскоре появится на мировом рынке, возможно, даже в специальной версии. Этот телефон, по сути, является глобальной версией Redmi Turbo 4 Pro, который уже продается в Китае с конца апреля 2025 года.