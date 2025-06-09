Ожидается, что Xiaomi выпустит специальную версию Poco F7 в конце месяца. По сути, это будет переименованный Redmi Turbo 4 Pro с уникальным дизайном, ориентированным на геймеров.

Компания Xiaomi подтвердила скорый запуск нового смартфона под брендом Poco. Несмотря на это, рекламные материалы пока не дают четкого представления о новинке. Однако, по информации из надежного источника, в распоряжении которого оказались изображения, речь идет о конкретной версии Poco F7.

На представленном изображении можно увидеть заднюю панель устройства с двойной камерой, где основная камера имеет разрешение 50 мегапикселей. Наличие логотипа Qualcomm Snapdragon на корпусе убедило инсайдеров в том, что это действительно Poco F7.

Предполагается, что телефон станет глобальной версией Redmi Turbo 4 Pro и будет отличаться более привлекательным дизайном по сравнению с другими моделями линейки Poco F. Вероятно, речь идет о специальной версии Poco F7, а не о стандартной модели.

Не исключено, что это будет коллаборация с известной голливудской франшизой, как это было с Poco F6 и «Дэдпулом». Возможно, Xiaomi также последует примеру Realme и Aston Martin и заключит партнерство с автомобильным брендом. Ожидается, что все версии Poco F7 будут работать на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 и получат AMOLED-дисплей диагональю 6,83 дюйма и аккумулятор емкостью 6500 мАч.