Новый смартфон с тройным складывающимся экраном может появиться в конце этого года

В сентябре 2024 года Huawei представила свой первый смартфон с тройным складывающимся экраном, получивший название Mate XT. По последним слухам, компания планирует выпустить его преемника уже в конце этого года, по крайней мере, на китайском рынке. Инсайдеры также поделились информацией о ключевых улучшениях, которые ждут новый складной гаджет Huawei.

Сообщается, что новый смартфон сохранит характеристики дисплея оригинального Mate XT, то есть размер и разрешение экрана останутся прежними. Однако, возможно, будут внесены небольшие улучшения в плане прочности.

Одним из наиболее значимых обновлений станет процессор. Вместо Kirin 9010, который использовался в первом Mate XT, в новой модели, вероятно, будет установлен чипсет Kirin 9020. Этот 7-нм 12-ядерный процессор уже применяется во флагманских смартфонах Huawei Mate 70.

Кроме того, ожидается существенное улучшение камеры складного планшета, хотя конкретные детали пока не разглашаются. Напомним, что Huawei Mate XT оснащен тройной камерой, включающей основной датчик на 50 МП, сверхширокоугольный объектив на 12 МП и телеобъектив на 12 МП.

По данным Digital Chat Station, Mate XT появится в продаже во второй половине 2025 года, скорее всего, в Китае. Официального подтверждения от Huawei пока не поступало, поэтому к этой информации стоит относиться с осторожностью.