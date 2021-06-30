Приложение Merlin Bird ID определяет птиц, которых вы слышите
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Уже давно существуют приложения, которые определяют по отрывку песни, кто ее поет и как называется песня. Что-то похожее под названием Merlin Bird ID, может определять, какой тип птицы чирикает. Приложение было разработано Корнельской лабораторией орнитологии и доступно для бесплатного скачивания.
Merlin может распознавать звуки более 400 видов птиц. Это приложение слушает и использует технологии искусственного интеллекта для идентификации каждого вида. Также отображает в режиме реального времени список и фотографии птиц, которые поют или кричат в вашем районе.
По словам исследователей, определить, какая птица поет, было чрезвычайно сложно. Они совершили прорыв, когда начали рассматривать звуки как изображения и применять мощные алгоритмы классификации. Каждая запись звука, которую делает пользователь, преобразуется из формы волны в спектрограмму, что позволяет визуализировать амплитуду, частоту и продолжительность звука.
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По сути, приложение использует изображение птичьего звука для создания идентификатора. Внутри этой базы данных находятся тысячи звукозаписей, используемых для обучения Merlin Bird распознавать отдельные виды птиц.
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База данных также содержит более миллиарда наблюдений за птицами, которые позволяют приложению узнать, какие птицы могут присутствовать в определенном месте и в определенное время. Теперь приложение может идентифицировать птиц четырьмя различными способами, в том числе по звуку, по фотографии, отвечая на пять вопросов о птице, которую наблюдал пользователь, и изучая список птиц, ожидаемых в месте нахождения пользователя. Мерлин также может распознавать звуки, даже если поют сразу несколько птиц.
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