В США заблокированы меньшая часть замороженных активов РФ — около $5 млрд

Во время продолжающихся переговоров между Россией и США Москва предложила одну из нестандартных мер по частичному снятию санкционного давления — обмен замороженных активов на поставки гражданских самолетов американской компании Boeing. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на источник, осведомлённый о деталях обсуждений.

Как уточняется, данная инициатива не является условием для установления перемирия на Украине. Тем не менее, это один из пунктов, на который российская сторона возлагает определенные надежды после возможного завершения активной фазы конфликта и начала процесса нормализации отношений. При этом участники переговоров от России понимают, что в условиях продолжающихся боевых действий любые разговоры о такой сделке выглядят преждевременно.

Свою позицию по этому поводу уже обозначил представитель Совета национальной безопасности США Брайан Хьюз. По его словам, пока на территории Украины продолжаются боевые действия, ни о каких экономических соглашениях с Россией речи идти не может. Он подчеркнул, что официальный Вашингтон исключает возможность каких-либо торгово-экономических компромиссов до момента прекращения огня.

На сегодняшний день замороженные российские активы на территории США оцениваются примерно в 5 миллиардов долларов. Этих средств теоретически хватило бы на приобретение нескольких десятков пассажирских лайнеров.

Компания Boeing прекратила деловое сотрудничество с Россией сразу после начала конфликта. Это затронуло не только поставки новых самолетов, но и обслуживание ранее проданных бортов, включая поставки запчастей и техническую поддержку. Однако на фоне последних проблем, с которыми столкнулся американский авиагигант, подобные предложения могут выглядеть менее абсурдными, чем ранее.

Boeing в последнее время переживает далеко не лучшие времена. Компания сталкивается с падением спроса, а внешнеполитические факторы только усугубляют положение. В частности, власти Китая порекомендовали национальным авиаперевозчикам приостановить закупки самолетов Boeing, а европейский лоукостер Ryanair заявил о возможной отсрочке поставок 25 заказанных лайнеров. Если тенденция сохранится, корпорации, возможно, придется искать нестандартные выходы из кризиса, и российский рынок может вновь показаться перспективным — хотя бы в будущем.

Тем временем в самой России ситуация с импортозамещением в сфере гражданской авиации остается сложной. Несмотря на амбициозные заявления, в том числе сделанные ещё в 2022 году, полноценный выпуск отечественных лайнеров так и не был налажен. По состоянию на апрель 2025 года ни одна из новых моделей самолетов не прошла все необходимые испытания и не была допущена к эксплуатации в авиакомпаниях. Что касается проекта возрождения производства Ту-214, то он также столкнулся с трудностями — в частности, с нехваткой квалифицированных инженеров и комплектующих.

Ожидается, что к концу текущего года правительство вновь пересмотрит программу развития гражданской авиации. Главная надежда — прояснение ситуации с сертификацией новых российских лайнеров и, возможно, корректировка сроков их ввода в эксплуатацию.