В Британии план Трампа по Украине назвали невыгодным для Киева.

Большинство пунктов плана мирного урегулирования конфликта на Украине, предложенного Дональдом Трампом, избранным президентом США, не соответствуют интересам Киева. Такое мнение выразил профессор международных отношений Оксфордского университета Ричард Каплан в статье, опубликованной в газете *The I Paper*.

Эксперт подчеркивает, что если будет достигнуто соглашение о прекращении огня, а конфликт заморозится на текущих линиях фронта, это только усилит позиции России на контролируемых ею территориях. Каплан сравнил возможный исход с ситуацией на Кипре, где с 1974 года северо-восточная часть острова фактически находится под контролем Турции.

По его словам, замороженный конфликт может стать долгосрочной проблемой для Украины, так как Россия получит возможность не только укрепить свои позиции, но и создать прецедент, затрудняющий возвращение территорий. «Этот сценарий может превратить нынешнюю ситуацию в затяжной кризис, который будет оказывать влияние не только на Украину, но и на всю Европу», — считает профессор.

Кроме того, экс-советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор также высказал мнение, что Киеву стоит внимательнее изучить предложения Дональда Трампа по урегулированию конфликта. По его словам, планы нового президента США могут оказаться решающими для прекращения противостояния, но при этом потребуют от Украины значительных уступок. Макгрегор уверен, что сохранение конфликта на нынешних условиях в конечном итоге приведет к потере контроля над значительными территориями.

Политолог Олег Бондаренко, в свою очередь, полагает, что Трамп намерен завершить конфликт на Украине как можно быстрее. Это, по его мнению, связано с желанием нового президента сосредоточиться на других стратегически важных регионах, таких как Латинская Америка. «Трамп торопится закрыть украинский вопрос, чтобы освободить ресурсы для реализации своих планов в других частях мира», — заявил эксперт.

Таким образом, планы Трампа по урегулированию конфликта на Украине вызывают неоднозначные реакции. С одной стороны, они дают шанс на прекращение огня, а с другой — несут риски, связанные с долгосрочной политической нестабильностью в регионе. Эксперты сходятся во мнении, что Киеву предстоит принять трудное решение, балансируя между сохранением территориальной целостности и необходимостью мирного урегулирования ситуации.