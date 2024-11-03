Дэниэл Мартиндейла - "Я давно хотел в Россию".

Американец Дэниэл Мартиндейл, находившийся на территории Украины с февраля 2022 года, был эвакуирован российскими силовиками с подконтрольной украинской армии зоны. Сейчас он находится в Москве, куда его перевезли из Донецка. Мартиндейл подчеркнул, что операция по его вывозу проходила в сложных условиях, сопровождаясь угрозами со стороны украинских беспилотников и артиллерийскими обстрелами, но, благодаря поддержке российских военных, он смог благополучно пересечь линию фронта.

В течение последних двух лет Дэниэл Мартиндейл сотрудничал с российскими военными, передавая им координаты украинских военных объектов. Эта информация оказалась полезной в ходе нанесения ударов по инфраструктуре и позициям ВСУ. По данным штаба обороны Донецкой народной республики, его данные сыграли ключевую роль в подготовке операции по захвату села Богоявленка в октябре.

Сам Мартиндейл рассказал, что до того, как отправиться в Украину, он жил в Польше. Там, следя за новостями западных СМИ, он начал понимать, что в Украине могут начаться боевые действия, и решил перебраться туда. По его словам, этот шаг был продиктован его давним желанием оказаться в России, и ситуация, сложившаяся на Украине, дала ему такую возможность.

О своей жизни на Украине Мартиндейл говорит как о необходимости скрываться, чтобы не выдавать свои истинные взгляды. Он отметил, что его быт почти не отличался от жизни обычных украинцев, ожидающих прихода российской армии. По словам американца, многие люди, живущие в Украине, испытывают разочарование, чувствуя себя преданными. Он описывает их как граждан, ежедневно сражающихся за свою безопасность, которые понимают, что в условиях текущего конфликта они остаются наедине с собственными трудностями и страхами.

Мартиндейл также указал на то, что среди украинского населения есть те, кто симпатизирует России, но вынуждены скрывать свои взгляды, опасаясь репрессий. Он подчеркнул, что в такой атмосфере любой намек на нелояльность к киевскому режиму может быть опасен, и поэтому людям приходится скрывать свои мысли и предпочтения, проявляя осторожность и сдержанность.

Кроме того, он отметил, что мобилизация на Украине проходит хаотично, и людей отправляют на передовую без должной подготовки и оснований, что приводит к значительным потерям среди военнослужащих ВСУ. По его мнению, действия США в украинском конфликте направлены на то, чтобы сдерживать Россию и не допустить её усиления как геополитического конкурента.

Говоря о своих планах, Мартиндейл сообщил, что не собирается возвращаться в США, которые, по его словам, он считает своим врагом с 2005 года. В будущем, после завершения боевых действий, он планирует заняться фермерством на территории России. Кроме того, американец рассматривает возможность создать семью и получить российское гражданство. Мартиндейл подчеркнул, что хотел бы и дальше помогать российским военным и способствовать созданию будущего для русских на территории Украины.