Александр Масляков ушел из жизни на 83-м году жизни.

8 сентября стало известно о трагической утрате: на 83-м году жизни скончался Александр Масляков, бессменный ведущий и руководитель легендарного проекта «Клуб веселых и находчивых» (КВН). Новость о его кончине подтвердила пресс-служба КВН, а также его сын, Александр Масляков (младший), который дал комментарий для агентства ТАСС.

«Он был и навсегда останется символом КВН, человеком, который подарил миллионам людей улыбки и сделал юмор неотъемлемой частью нашей культуры. С 1964 года Масляков вел программу, превратив её в один из важнейших культурных проектов России», — говорится в официальном заявлении, сделанном в память о нем.

Масляков был не только ведущим, но и лауреатом множества престижных наград. Ему были присуждены все степени ордена «За заслуги перед Отечеством», что свидетельствует о его огромном вкладе в развитие отечественного телевидения и культуры. Помимо этого, он был основателем творческого объединения «АМиК» и академиком фонда «Академия российского телевидения», подтверждая свой статус не только как успешного шоумена, но и как выдающегося организатора и деятеля российского телевидения.

Хотя официальные источники не раскрыли точную причину смерти Маслякова, в СМИ ранее сообщалось о его длительной борьбе с раком легких. «Российская газета» также писала о неоперабельной опухоли, которая значительно ухудшила состояние ведущего. Последние полгода его состояние заметно ухудшилось: по информации прессы, он с трудом разговаривал и испытывал проблемы с дыханием. К тому же ситуацию усугубили два перенесенных эпизода коронавирусной инфекции, что ещё больше ослабило его здоровье.

Последний раз Александр Масляков вышел на сцену в качестве ведущего КВН в 2022 году. Для многих поколений зрителей и участников Масляков являлся не просто лицом программы, но и символом той особой атмосферы, которая царила в КВН.

Дата прощания с легендой российского телевидения пока не объявлена.