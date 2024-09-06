В России ответили на идею Зеленского завершить конфликт осенью

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин считает, что идея президента Украины Владимира Зеленского о завершении военного конфликта с Россией в осенний период может быть реализована при определённых условиях. В беседе с изданием «Лента.ру» Карасин дал комментарий на инициативу украинского лидера, отметив, что такой сценарий вполне возможен, если Киев действительно готов к переговорам.

«Если Зеленский готов вступить в переговоры на предложенных условиях, то реализация мирного плана вполне вероятна. Однако у меня есть серьёзные сомнения в этом, потому что, как видно по его недавним действиям, он часто меняет свою позицию и ведёт себя непоследовательно. Тем не менее, если желание урегулировать конфликт действительно существует, то Киев должен чётко сформулировать свои предложения и официально представить их российской стороне. Нам остаётся только наблюдать за развитием ситуации и надеяться на положительный исход», — заявил Карасин.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил закончить вооружённое противостояние с Россией уже этой осенью. Он озвучил эту идею во время встречи контактной группы по военной помощи Украине «Рамштайн», прошедшей в Германии. По мнению Зеленского, прекращение боевых действий будет способствовать восстановлению стабильного и надёжного международного порядка в сфере безопасности.

На этой встрече украинский лидер также обратился к военным союзникам страны с призывом не учитывать так называемые «красные линии», которые определяет Кремль. Он подчеркнул необходимость предоставления Украине дальнобойного западного оружия для осуществления ударов по территории России вглубь страны.

Таким образом, инициатива Зеленского по завершению конфликта вызывает разные реакции. С одной стороны, предложение мирного урегулирования может быть воспринято позитивно, если стороны смогут найти общий язык и сесть за стол переговоров. С другой стороны, заявление о намерении использовать дальнобойное оружие и игнорирование требований Москвы может осложнить ситуацию и снизить шансы на достижение мирных договорённостей.

Несмотря на скептицизм, высказываемый Карасиным относительно реальности достижения мира в краткосрочной перспективе, заявление украинского президента свидетельствует о его стремлении к прекращению конфликта. Однако остаётся вопрос: готов ли Зеленский идти на компромиссы, необходимые для урегулирования конфликта, и как на это отреагирует российская сторона.